Quién es Leandro García Gómez, el ex de Lourdes de Bandana y cómo pasó su primera noche preso

Mientras tanto, la mejor amiga de la artista dio reveladores testimonios acerca de García Gómez.

Quién es Leandro García Gómez, el empresario con antecedentes de violencia

García Gómez es empresario. Estuvo casado anteriormente a su relación con Lourdes Fernández y es padre de dos hijas )que no son de la ex bandana). El vínculo con la artista terminó en 2022 cuando la cantante lo denunció por violencia de género, incluso lo hizo público en sus redes sociales.

En sus redes sociales, Lourdes relató situaciones de maltrato y control a los que había sido sometida por él. Incluso publicó fotos con marcas y moretones producto de los golpes que había sufrido mientras estaban juntos. Em ese entonces el empresario fue imputado por violencia de género y la cantante recibió un botón antipánico.

Publicación de Lourdes de Bandana

García Gómez ya había recibido otras denuncias por violencia de género, además de la de Lourdes. Otra expareja, previa a su relación con la ex Bandana, había ido a la justicia por maltratos y situaciones violentas a las que había sido sometida. Esto le valió que el hombre fuera monitoreado por la Justicia con tobillera electrónica.

De acuerdo con registros oficiales, García Gómez está vinculado a actividades empresariales y tuvo proyectos relacionados con el sector público.

Denuncia y operativo para encontrar a Lourdes de Bandana

El miércoles 22 de octubre, Mabel López (madre de Lourdes) radicó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B afirmando que no sabía nada de su hija desde el 4 de octubre. En su escrito mencionó a García Gómez. El empresario había sido pareja de la cantante y ella lo había denunciado en noviembre de 2022 por violencia de género.

Una vez realizada la denuncia comenzó una averiguación de paradero, efectivos policiales fueron hasta el departamento de González García, ubicado en Ravignani 2386 de Palermo. Allí, el empresario negó saber dónde estaba la artista, dijo que ya no eran pareja y no dejó entrar a los agentes a su vivienda porque no tenían una orden de allanamiento firmada por un juez.

Por la tarde, González García salió de su departamento para ir a un kiosco. En el trayecto fue seguido por móviles televisivos y habló con los periodistas que le preguntaron por la cantante. "No tengo ganas de decir cuándo fue la última vez que hablé con ella”, dijo.

Después se quejó porque "allanaron mi domicilio tres veces sin ninguna orden, la policía me patoteó". Y hasta consideró que el tema de Lourdes era una maniobra distractiva de los medios para no hablar de las elecciones y del Gobierno.

Incluso dijo: “Lourdez está en la casa de una amiga en la provincia de Buenos Aires. No tengo el GPS. Sé que está ahí porque me lo dijo una amiga de ella y ya lo avisó al juzgado. Está donde ella quiere estar”. Sin embargo, durante la noche del jueves, tras una orden dictada por el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 47, la Policía allanó su domicilio y encontró allí a Lourdez, algo que él había negado. La cantante fue trasladada al Hospital Fernández y se dispuso la detención del empresario.

Los efectivos lo encontraron poco después, oculto en el interior de un placard. El hombre se resistió y trató de escapar por una ventana pero fue detenido y apresado.

García Gómez detenido Leandro García gómez detenido.

Cómo pasó la primera noche preso el ex de Lourdes de Bandana

La primera noche preso de Leonardo García Gómez, ex pareja de Lourdez Fernández (ex integrante de Bandana), estuvo marcada por la tensión y los malos tratos.

Así lo reveló una periodista en el programa de América Lape Club Social Informativo, donde detalló cómo fueron las horas posteriores a su detención y qué se espera para las próximas instancias judiciales.

De acuerdo con la información que trascendió desde la alcaldía, García Gómez pasó una noche alterado y con malos tratos.

“Lo que nos dijeron es que pasó una noche alterado acá dentro de esta alcaldía, con malos tratos, así que veremos si esa va a ser la postura que va a tener cuando preste declaración indagatoria ante el juez”, relató la periodista en el ciclo de Canal 13.