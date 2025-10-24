El escalofriante testimonio de la mejor amiga de Lourdes Fernández: "Él podía llegar a matarla"

La mujer comentó que la cantante de Bandana recibió una "paliza tremenda de su golpeador, maltratador". A su vez, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada comentó que Lourdes "prácticamente no se podía parar del dolor que tenía en la costilla", sumado al estrés y miedo.

Ioja hizo referencia a la situación actual de su amiga, lamentando el estado en el que se encuentra y la violencia que ha sufrido desde hace tiempo. “Como toda persona que está inmersa en un vínculo traumático, tóxico, obviamente ella es la víctima, no tiene culpa de absolutamente nada de lo que él le hizo. Es muy difícil salir”, agregó.

Lourdez Fernandez y su expareja García Gómez y Lourdes Fernández en una imagen cuando eran pareja, luego ella lo denunció por violencia de género. Imagen: Instagram.

Por otro lado, Ioja contó que nunca llegó a conocer personalmente a Leandro García Gómez, ya que él siempre se encargó de impedir cualquiér contacto. Según comentó, Lourdes le contaba algunas de las situaciones que vivía con su expareja, por lo que su conocimiento sobre él provenía únicamente de esos testimonios.

En esta instancia, Ioja agregó: "El día de antes de ayer yo le mandé un mensaje a Lourdes porque ya no la podíamos encontrar y él se metió en el audio. No necesito conocerlo para saber que es un violento maltratador, un misógino y rancio. Así que estoy muy feliz de que haya sido detenido”.