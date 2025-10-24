El escalofriante testimonio de la mejor amiga de Lourdes Fernández: "Él podía llegar a matarla"

Lourdes Fernández, la cantante de 44 años y exintegrante del grupo musical Bandana, fue encontrada el jueves por la noche por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el mismo departamento que pertenecía a su expareja, Leandro Esteban García Gómez. La artista apareció con una costilla fisurada, por lo que se habla de un contexto de violencia de género.
En las horas siguientes, los testimonios de los allegados de la cantante comenzaron a ofrecer una imagen desgarradora. Ioja, su mejor amiga y productora, habló con TN e hizo declaraciones escalofriantes.
Las declaraciones de Ioja, amiga de Lourdes Fernández
Ioja rompió el silencio con el fin de que la Justicia actúe rápido. "Denunciar al violento maltratador en todos los medios, para que la justicia ponga cartas en el asunto, como la tomaron, y que ella deje de estar con ese psicópata, porque imaginate que mientras ella seguía atada a un gran vínculo, él podía llegar hasta a matarla. O sea, que ese es el único final que se iba a avecinar”, contó a TN.
La mujer comentó que la cantante de Bandana recibió una "paliza tremenda de su golpeador, maltratador". A su vez, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada comentó que Lourdes "prácticamente no se podía parar del dolor que tenía en la costilla", sumado al estrés y miedo.
Ioja hizo referencia a la situación actual de su amiga, lamentando el estado en el que se encuentra y la violencia que ha sufrido desde hace tiempo. “Como toda persona que está inmersa en un vínculo traumático, tóxico, obviamente ella es la víctima, no tiene culpa de absolutamente nada de lo que él le hizo. Es muy difícil salir”, agregó.
Por otro lado, Ioja contó que nunca llegó a conocer personalmente a Leandro García Gómez, ya que él siempre se encargó de impedir cualquiér contacto. Según comentó, Lourdes le contaba algunas de las situaciones que vivía con su expareja, por lo que su conocimiento sobre él provenía únicamente de esos testimonios.
En esta instancia, Ioja agregó: "El día de antes de ayer yo le mandé un mensaje a Lourdes porque ya no la podíamos encontrar y él se metió en el audio. No necesito conocerlo para saber que es un violento maltratador, un misógino y rancio. Así que estoy muy feliz de que haya sido detenido”.