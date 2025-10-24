Franco Colapinto demostró en pista que ganó su butaca en el equipo Alpine para la temporada de Fórmula 1 2026

Los registros fueron elocuentes y marcan una diferencia de 0.531 segundos para Colapinto. Franco cronometró 1minuto 19 segundos 331milésimas (1' 19'' 331/1000), mientras que Paul Aron registró 1' 19'' 862/1000.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1981805614717358364&partner=&hide_thread=false | FIN DE LA FP1 EN MEXICO



COLAPINTO P9 1:19.331 ()



ARON P15 1:19.862 ()



Los esperamos a las 19hs para la FP2 pic.twitter.com/jXAj2Hc2XK — Alpine ARG (@AlpineArg_) October 24, 2025

El piloto argentino hizo gala de la consolidación que viene realizando paulatinamente en la máxima categoría, y marcó una diferencia importante con respecto a un piloto de reserva, que no deja dudas respecto a conservar su butaca en el equipo francés para el 2026.

Franco Colapinto: se viene la renovación con Alpine

Si bien desde Alpine no han confirmado nada, es un secreto a voces que Franco Colapinto tiene todo encaminado para sellar su continuidad en Alpine en 2026. Luego de un comienzo complicado, en el que se lo complicó descifrar a un auto muy irregular y que hoy es el peor de la parrilla, el piloto argentino comenzó a mostrar mejores actuaciones e incluso ha superado a Pierre Gasly en varias ocasiones, tanto en carrera como en clasificación.

Esa mejora, sumado al buen trato que tiene Colapinto con los mecánicos y con los integrantes del equipo francés, provocó que Flavio Briatore, hombre fuerte en la escudería, cada vez se muestre más convencido de renovar al piloto argentino de cara a 2026.

Algunas versiones hablan de un contrato multianual -es decir por más de una temporada- y destacan que el anuncio se haría en la previa del Gran Premio de Brasil, que se disputará en el circuito de Interlagos el domingo 9 de noviembre próximo.