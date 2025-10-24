Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Franco Colapinto demostró en pista que ganó su butaca en el equipo Alpine para la temporada de Fórmula 1 2026

El piloto de reserva de Alpine Paul Aron pudo salir a pista en el primer ensayo (FP1) de este viernes, y Franco Colapinto le sacó medio segundo de diferencia

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Franco Colapinto tuvo su mano a mano con el piloto de reserva de Alpine y el argentino le sacó en la FP1 del GP de México, medio segundo de ventaja.

Franco Colapinto demostró en el circuito hermanos Rodríguez de México, que dejando de lado las especulaciones internas de la escudería, los números hablan por sí solos, y que en esta primera temporada -en realidad, media temporada- se posicionó como el piloto más importante, incluso más que el número uno, Pierre Gassly y que merece seguir compitiendo ahí.

Dejando de lado el puesto de piloto número uno de Alpine, por lo pronto, este viernes, y gracias a la reglamentación de la máxima categoría del automovilismo, Franco pudo tener un mano a mano con uno de los suplentes y demostrar su capacidad. La mencionada regla señala que el piloto suplente - Paul Aron- de la escudería tiene derecho a realizar dos ensayos libres en la temporada. Antes la hizo en Monza reemplazando a Franco, y este viernes lo hizo en lugar de Gassly.

formula 1-alpine-paul aron
El tester y piloto de reserva de Alpine, el estonio Paul Aron probó este viernes en México el A525 y quedó medio segundo detrás del tiempo de Franco Colapinto.

Franco Colapinto dejó en la "polvareda" a Paul Aron

En la primera práctica libre (FP1) disputada este viernes en el autódromo hermanos Rodríguez de México, sede de la 20ª fecha de la Fórmula 1, Franco Colapinto no mostró dudas y despedazó a Paul Aron, quien quedó medio segundo más lento que la performance del piloto argentino con el Alpine A525.

Los registros fueron elocuentes y marcan una diferencia de 0.531 segundos para Colapinto. Franco cronometró 1minuto 19 segundos 331milésimas (1' 19'' 331/1000), mientras que Paul Aron registró 1' 19'' 862/1000.

El piloto argentino hizo gala de la consolidación que viene realizando paulatinamente en la máxima categoría, y marcó una diferencia importante con respecto a un piloto de reserva, que no deja dudas respecto a conservar su butaca en el equipo francés para el 2026.

Franco Colapinto: se viene la renovación con Alpine

Si bien desde Alpine no han confirmado nada, es un secreto a voces que Franco Colapinto tiene todo encaminado para sellar su continuidad en Alpine en 2026. Luego de un comienzo complicado, en el que se lo complicó descifrar a un auto muy irregular y que hoy es el peor de la parrilla, el piloto argentino comenzó a mostrar mejores actuaciones e incluso ha superado a Pierre Gasly en varias ocasiones, tanto en carrera como en clasificación.

Esa mejora, sumado al buen trato que tiene Colapinto con los mecánicos y con los integrantes del equipo francés, provocó que Flavio Briatore, hombre fuerte en la escudería, cada vez se muestre más convencido de renovar al piloto argentino de cara a 2026.

Algunas versiones hablan de un contrato multianual -es decir por más de una temporada- y destacan que el anuncio se haría en la previa del Gran Premio de Brasil, que se disputará en el circuito de Interlagos el domingo 9 de noviembre próximo.

