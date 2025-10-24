Inicio Sociedad Limonero
Sorprendentes beneficios

Árbol limonero: por qué recomiendan colocar el césped recién cortado en su tierra

El césped recién cortado puede ser colocado en la base de tu limonero en lugar de ser desechado. ¿Para qué sirve?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Diferentes elementos pueden aportar grandes beneficios en tu árbol limonero. 

Diferentes elementos pueden aportar grandes beneficios en tu árbol limonero. 

A la hora de tener y mantener un limonero, muchos son los elementos caseros que puedes utilizar, y lo cierto es que uno de ellos es el césped recién cortado. En lugar de desecharlo, puedes colocarlo en el sustrato del ejemplar, con miles de beneficios impensados.

El limonero es popular en los jardines porque combina belleza ornamental y funcionalidad al ofrecer follaje verde intenso, flores fragantes y limones frescos para cocinar y para crear bebidas.

cesped
El c&eacute;sped reci&eacute;n cortado puede ser beneficioso en el &aacute;rbol limonero, y en otros ejemplares.&nbsp;

El césped recién cortado puede ser beneficioso en el árbol limonero, y en otros ejemplares.

Por qué colocar césped recién cortado en el árbol limonero

Colocar césped recién cortado en el árbol limonero es beneficioso porque actúa como un abono natural y orgánico, aportando nitrógeno y otros nutrientes al suelo.

También funciona como mantillo, retiene la humedad, suprime el crecimiento de malezas y enriquece el ecosistema del suelo, mejorando la salud del árbol.

Es importante colocar una capa fina y asegurarse de que el césped no toque directamente el tronco para evitar la pudrición de la corteza. Aplica una capa de unos pocos centímetros de espesor alrededor de la zona radicular, manteniendo el material separado del tronco.

La descomposición es rápida, y el material desaparecerá en pocas semanas. Si usas césped muy seco o en capas gruesas, puede tardar más o generar problemas en el árbol limonero.

limonero, limones
El c&eacute;sped puede ser un abono natural y org&aacute;nico en el &aacute;rbol limonero.&nbsp;

El césped puede ser un abono natural y orgánico en el árbol limonero.

Ya lo sabes, si tienes un árbol limonero y quieres un abono natural y orgánico con grandes beneficios, será mejor que no deseches el césped recién cortado del jardín.

Cómo regar correctamente el árbol limonero

Más allá de los trucos caseros, el riego es un aspecto fundamental para mantener en regla la salud del árbol en tu jardín. Para regar correctamente un limonero, riega en profundidad, pero sin encharcar, permitiendo que la capa superior del suelo se seque entre riegos.

La frecuencia varía con el clima: en verano, puede ser cada uno o dos días, y en invierno, una vez a la semana o menos. Para saber cuándo regar, comprueba la humedad del suelo introduciendo un dedo o un palo en la tierra a unos 5 cm. En macetas, asegúrate de vaciar el agua del plato después de regar.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar