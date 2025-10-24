Árbol limonero: por qué recomiendan colocar el césped recién cortado en su tierra

También funciona como mantillo, retiene la humedad, suprime el crecimiento de malezas y enriquece el ecosistema del suelo, mejorando la salud del árbol.

Es importante colocar una capa fina y asegurarse de que el césped no toque directamente el tronco para evitar la pudrición de la corteza. Aplica una capa de unos pocos centímetros de espesor alrededor de la zona radicular, manteniendo el material separado del tronco.

La descomposición es rápida, y el material desaparecerá en pocas semanas. Si usas césped muy seco o en capas gruesas, puede tardar más o generar problemas en el árbol limonero.

limonero, limones El césped puede ser un abono natural y orgánico en el árbol limonero.

Ya lo sabes, si tienes un árbol limonero y quieres un abono natural y orgánico con grandes beneficios, será mejor que no deseches el césped recién cortado del jardín.

Cómo regar correctamente el árbol limonero

Más allá de los trucos caseros, el riego es un aspecto fundamental para mantener en regla la salud del árbol en tu jardín. Para regar correctamente un limonero, riega en profundidad, pero sin encharcar, permitiendo que la capa superior del suelo se seque entre riegos.

La frecuencia varía con el clima: en verano, puede ser cada uno o dos días, y en invierno, una vez a la semana o menos. Para saber cuándo regar, comprueba la humedad del suelo introduciendo un dedo o un palo en la tierra a unos 5 cm. En macetas, asegúrate de vaciar el agua del plato después de regar.