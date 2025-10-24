Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

Colapinto quedó en el puesto 9 en la primera práctica libre del GP de México de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una buena labor y quedó en el puesto 9 en la primera práctica libre del GP de México de Fórmula 1

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Colapinto tuvo una buena labor.

Franco Colapinto tuvo una buena labor.

Franco Colapinto vivió un gran momento. El piloto argentino de Alpine tuvo una buena labor este viernes y quedó en el puesto 9 en las Prácticas Libres 1 (FP1) del GP de México de Fórmula 1.

Lo que viene para Franco Colapinto en la Fórmula 1

Viernes 24 de octubre

  • Prácticas Libres 2: Desde las 19 hasta las 20.

Sábado 25 de octubre

  • Prácticas Libres 3: Desde las 14.30 hasta las 15.30.
  • Clasificación: Desde las 18 hasta las 19.

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: A partir de las 17.

Nota en elaboración.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas