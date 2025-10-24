Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Confusión en Boca: fue ovacionado por los hinchas y Riquelme quiere venderlo

Más allá de la decisión de Riquelme, otro factor que pesa es el deseo del jugador de Boca ante el hecho de tener más minutos

Riquelme tendría intenciones de vender a este delantero.

En el último partido, Boca cayó ante Belgrano en La Bombonera, dejando pasar una gran oportunidad de comenzar a sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Pese a la derrota, una de las buenas noticias fue el partido de Exequiel Zeballos, autor del gol del descuento, y quien tuvo una gran actuación.

Sin embargo, pese a la ovación y al reconocimiento de los hinchas xeneizes, se ha conocido la noticia de que Juan Román Riquelme busca venderlo para darle dinero al club.

Los hinchas de Boca tienen opiniones divididas ante esta decisi&oacute;n.&nbsp;

Riquelme buscaría vender a Zeballos en el próximo mercado

Exequiel Zeballos tiene chances de marcharse de Boca en el próximo mercado. Si bien el extremo viene de tener una buena actuación en la derrota con Belgrano de Córdoba, Juan Román Riquelme busca sacar dinero con él y su salida podría darse en enero.

Más allá de la decisión de Riquelme, otro factor que pesa es el deseo de Zeballos de tener mayor continuidad y minutos, algo que no ha conseguido en Boca.

Por la clase de delantero que es, y por sus características, desde Boca saben que por él pueden obtener un importante monto económico si lo venden. De esta manera, analizarán su partida si llegan ofertas por él a principios del 2026.

Exequiel Zeballos podr&iacute;a salir en el pr&oacute;ximo mercado de pases.&nbsp;

A la espera de una propuesta formal, vale recordar que Boca ya rechazó una propuesta para conocer las condiciones contractuales y económicas de Zeballos, Al-Wasl de Arabia Saudita ofreció 9 millones de euros, mientras que Sevilla fue otro de los clubes interesados por el Changuito, quien cuenta con una cláusula de rescisión de 15.000.000 de dólares.

Úbeda y el reconocimiento para con Zeballos

Pese al conocimiento de las intenciones de Riquelme, el reconocimiento de los hinchas de Boca y del actual entrenador, Claudio Úbeda, no es algo esquivo. Es que El Changuito tuvo un gran rendimiento en el partido vs. Belgrano.

"Entró muy bien, venía evolucionando en los entrenamientos y vimos el momento justo para entrar. Nos dio esa pimienta en los últimos minutos para desbordar y tirar centros", consideró el DT.

