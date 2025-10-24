Confusión en Boca: fue ovacionado por los hinchas y Riquelme quiere venderlo

Más allá de la decisión de Riquelme, otro factor que pesa es el deseo de Zeballos de tener mayor continuidad y minutos, algo que no ha conseguido en Boca.

Por la clase de delantero que es, y por sus características, desde Boca saben que por él pueden obtener un importante monto económico si lo venden. De esta manera, analizarán su partida si llegan ofertas por él a principios del 2026.

zeballos, boca.jpg Exequiel Zeballos podría salir en el próximo mercado de pases.

A la espera de una propuesta formal, vale recordar que Boca ya rechazó una propuesta para conocer las condiciones contractuales y económicas de Zeballos, Al-Wasl de Arabia Saudita ofreció 9 millones de euros, mientras que Sevilla fue otro de los clubes interesados por el Changuito, quien cuenta con una cláusula de rescisión de 15.000.000 de dólares.

Úbeda y el reconocimiento para con Zeballos

Pese al conocimiento de las intenciones de Riquelme, el reconocimiento de los hinchas de Boca y del actual entrenador, Claudio Úbeda, no es algo esquivo. Es que El Changuito tuvo un gran rendimiento en el partido vs. Belgrano.

"Entró muy bien, venía evolucionando en los entrenamientos y vimos el momento justo para entrar. Nos dio esa pimienta en los últimos minutos para desbordar y tirar centros", consideró el DT.