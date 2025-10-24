La playa de Brasil más cerca de Argentina está entre aguas verde esmeralda y acantilados hermosos

Torres Rio Grande Este destino de Brasil tiene playas extensas.

Si bien comparte el mismo océano que Florianópolis o Río de Janeiro, tiene un ritmo diferente. Menos postales de multitudes y más días lentos, de mar frío y horizonte limpio, donde los acantilados tallan la costa y las familias extienden las sombrillas sin apuro.

Vacaciones en Brasil: atracciones de Torres

Torres tiene seis playas principales, cada una con sus atractivos. Praia Grande tiene tres kilómetros de extensión, aguas para nadar o practicar surf y es la más concurrida. A su lado se encuentra Praia dos Molhes, que concentra eventos náuticos y surfistas, mientras que Prainha, está en pleno centro y es la preferida de las familias.

Praia da Cal, tiene olas intensas y vistas al Morro do Farol; Guarita, dentro del parque estatal, regala acantilados y arenas blancas; e Itapeva, de seis kilómetros, invita a perderse en caminatas largas entre médanos y brisa marina.

Este destino de Brasil no es solo para disfrutar de las playas. Tiene miradores alucinantes desde donde se puede ver el Atlántico, parapentes que cruzan el cielo y restaurantes que sirven pescado fresco, moqueca y caipirinhas bajo la sombra de los morros. Además, ofrece excursiones en barco hacia la Ilha dos Lobos, la única reserva natural marina del sur del país carioca.

torres en brasil Torres combina las hermosas aguas del Atlántico con los morros verdes. Imagen: Pixabay.

La mejor época para visitar Torres es entre diciembre y marzo, cuando el agua alcanza temperaturas similares a las de la costa Atlántica argentina, y el clima garantiza días de sol y noches cálidas. En otoño, el ambiente cambia, el viento sopla más fuerte y las playas se vacían.