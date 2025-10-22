El verdadero Caribe brasileño tiene playas encantadoras y tranquilas

Cabo Frío es un municipio de Brasil que se encuentra en el estado de Río de Janeiro, en la Región de los Lagos. Es un destino perfecto para los turistas que quieren viajar al país carioca en las próximas vacaciones de verano. A continuación, exploramos sus mayores atractivos, las mejores playas y actividades que ofrece.
El nombre de la ciudad, "Cabo Frío" hace referencia a su localización en una península y a la influencia de la Corriente de las Malvinas, que provoca temperaturas del agua más bajas que en otras ciudades vecinas de Brasil.
Cabo Frío es conocida por sus playas de arena blanca y fina, cuya composición, con bajo contenido de mica, reduce la absorción de calor, así que los turistas pueden caminar descalzos en la arena sin problema. La gran particularidad de sus playas es que no tienen tanta gente como otros destinos de Brasil, convirtiéndose en el sitio perfecto para encontrar tranquilidad.
Atractivos de Cabo Frío
Entre sus balnearios más visitados se encuentran la Praia do Forte, la Praia das Conchas y la Praia do Peró. Una playa que vale la pena visitar es Praia do Foguete, que tiene casi siete kilómetros de extensión con olas ideales para disfrutar en familia o con amigos. Aunque el agua no es demasiado cálida ni fría, el vibrante color turquesa del mar logra cautivar a cualquiera.
Otra de las atracciones de Cabo Frío es lha do Japonês, un auténtico paraíso ecológico ubicado dentro del Parque Estatal Costa do Sol, una reserva natural que protege la rica biodiversidad de la región. Esta isla destaca por sus aguas cristalinas, tranquilas y poco profundas, que la convierten en un lugar perfecto para relajarse y desconectar del bullicio.
Se puede hacer snorkel, kayak, andar en lancha o caminar cuando la marea está baja. A su alrededor se encuentran Caverna dos Escravos, Praia Brava, Mirante do Papagaio, Farol da Lajinha y Praia Fofa, a las que se accede a través de senderos ecológicos. Además, sus paisajes son tan serenos que atraen tanto a familias con niños como a parejas que buscan un rincón romántico.