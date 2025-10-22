El verdadero Caribe brasileño tiene playas encantadoras y tranquilas

PLAYAS DE CABO FRIO Cabo Frío queda en el estado brasileño de Río de Janeiro. Imagen: Pexels.

Atractivos de Cabo Frío

Entre sus balnearios más visitados se encuentran la Praia do Forte, la Praia das Conchas y la Praia do Peró. Una playa que vale la pena visitar es Praia do Foguete, que tiene casi siete kilómetros de extensión con olas ideales para disfrutar en familia o con amigos. Aunque el agua no es demasiado cálida ni fría, el vibrante color turquesa del mar logra cautivar a cualquiera.

Otra de las atracciones de Cabo Frío es lha do Japonês, un auténtico paraíso ecológico ubicado dentro del Parque Estatal Costa do Sol, una reserva natural que protege la rica biodiversidad de la región. Esta isla destaca por sus aguas cristalinas, tranquilas y poco profundas, que la convierten en un lugar perfecto para relajarse y desconectar del bullicio.

lha do Japones lha do Japonês tiene extensas costas. Imagen: Freepik.

Se puede hacer snorkel, kayak, andar en lancha o caminar cuando la marea está baja. A su alrededor se encuentran Caverna dos Escravos, Praia Brava, Mirante do Papagaio, Farol da Lajinha y Praia Fofa, a las que se accede a través de senderos ecológicos. Además, sus paisajes son tan serenos que atraen tanto a familias con niños como a parejas que buscan un rincón romántico.