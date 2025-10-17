El pueblo de Brasil que tiene playas vírgenes y encantadoras: ideal para unas vacaciones de ensueño

Viajar a Brasil es una experiencia increíble, con opciones para todos los gustos. Desde bailar al contagioso ritmo del samba en las animadas calles de Río de Janeiro hasta adentrarse en la exuberante biodiversidad de la selva amazónica y más. En esta ocasión, exploramos un pueblo rústico que casi nadie conoce, pero vale la pena visitar por sus playas encantadoras y vírgenes.
Caraíva se encuentra al norte de Brasil, a 70 kilómetros de Porto Seguro, en la costa del Descubrimiento, entre el río Caraíva y el océano Atlántico. Es una villa rústica y pintoresca a la que se llega por una carretera de tierra, a unos 38 kilómetros de Trancoso. El trayecto dura aproximadamente una hora en coche, pasando por tramos arenosos con poco tráfico.
Como el pueblo ha conservado su encanto rústico, no se permiten coches; deben aparcarse antes de cruzar el río Caraíva en canoa. Al llegar, los turistas y lugareños se desplazan a pie o a caballo para vivir la experiencia al máximo.
Atractivos del encantador pueblo de Brasil
Caraíva es un destino ideal para los visitantes que quieren experiencias más auténticas y alejadas de la modernidad. Si bien el pueblo no tuvo electricidad convencional hasta hace poco, en la actualidad dispone de electricidad con cableado subterráneo para preservar el paisaje. Además, algunos establecimientos siguen utilizando energía solar y generadores como fuentes alternativas.
Tiene una infraestructura sencilla, sin grandes edificios ni tecnología excesiva, por lo que mantiene un ambiente natural y paradisíaco. Uno de los principales atractivos son sus playas vírgenes que hacen de las vacaciones un momento inigualable. Praia da Barra y Praia do Satu, son perfectas tanto para descansar bajo el sol como para practicar deportes acuáticos, desde kayak hasta stand-up paddle.
A su vez, se puede hacer recorridos en canoa a través de los manglares para adentrarse en primera persona a la flora y fauna del lugar, una experiencia auténtica en contacto con la naturaleza. Por las noches, el pueblo mantiene un ambiente relajado, ideal para disfrutar de música en vivo, probar cócteles y bebidas típicas brasileñas.
La aldea de Barra Velha, hogar de los indios pataxós, se encuentra a seis kilómetros de Caraíva y dentro de la reserva que forma parte del Parque Nacional de Monte Pascoal. Este es considerado un lugar histórico ya que los navegantes portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, avistaron Brasil por primera vez. Los visitantes amantes de la historia pueden visitarlo si quieren vivir una experiencia única.