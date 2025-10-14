Ni Punta Cana ni Tulum: la playa de Brasil que tiene aguas turquesas y es un paraíso único

Desde una de las playas urbanas más famosas del mundo como Copacabana en Río de Janeiro, hasta sitios paradisíacos como Ilha Grande. En este artículo exploramos una encantadora playa de arena blanca que tiene impresionantes paisajes con acantilados y está ubicada al noreste de Brasil. A continuación, exploramos un destino ideal para tu próximo viaje.
Una playa única de Brasil
Fortaleza es la capital del estado de Ceará y se sitúa en la costa noreste del país carioca. Se destaca por tener playas con características muy diferentes entre sí. "Algunas están ubicadas en barrios concurridos, con bares y clubes de playa junto al mar. A otras, casi desiertas, sólo se puede acceder por senderos en medio del campo o en barco. Existen opciones para quienes practican deportes acuáticos, como windsurf, surf, kitesurf, buceo, entre otros", revela Visit Brasil.
Praia de Iracema se encuentra entre las playas más famosas. Tiene una vista preciosa para quienes desean hacer una caminata al sol. Praia do Futuro es una de las más concurridas de Fortaleza, con aguas limpias, arena suave y mucho entretenimiento. Otra opción es Praia de Mucuripe, conocida por sus jangadas (balsas), pescadores, embarcaciones y mercados con productos frescos.
Quienes prefieren sumergirse en un ambiente natural y tranquilo pueden dirigirse a Praia de Sabiaguaba que se encuentra en el Parque Natural Municipal Dunas de Sabiaguaba, un área de conservación donde se unen el río Cocó y el mar. Otro lugar mágico es Canoa Quebrada, una playa que está a 160 kilómetros de Fortaleza y cuenta con una pared de acantilados multicolores.
Siguiendo con la tradición de los grandes destinos del noreste, Fortaleza destaca por su red de resorts impresionante. Es perfecto para quienes buscan una experiencia de viaje con el máximo confort y diversión. Además, para llevarte un recuerdo de la ciudad puedes visitar el Mercado Central, que cuenta con numerosas tiendas de artesanía.