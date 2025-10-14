Ni Punta Cana ni Tulum: la playa de Brasil que tiene aguas turquesas y es un paraíso único

Praia de Iracema se encuentra entre las playas más famosas. Tiene una vista preciosa para quienes desean hacer una caminata al sol. Praia do Futuro es una de las más concurridas de Fortaleza, con aguas limpias, arena suave y mucho entretenimiento. Otra opción es Praia de Mucuripe, conocida por sus jangadas (balsas), pescadores, embarcaciones y mercados con productos frescos.

fortaleza playa en brasil Disfruta de un atardecer mágico en la playa. Imagen: Pexels.

Quienes prefieren sumergirse en un ambiente natural y tranquilo pueden dirigirse a Praia de Sabiaguaba que se encuentra en el Parque Natural Municipal Dunas de Sabiaguaba, un área de conservación donde se unen el río Cocó y el mar. Otro lugar mágico es Canoa Quebrada, una playa que está a 160 kilómetros de Fortaleza y cuenta con una pared de acantilados multicolores.

Siguiendo con la tradición de los grandes destinos del noreste, Fortaleza destaca por su red de resorts impresionante. Es perfecto para quienes buscan una experiencia de viaje con el máximo confort y diversión. Además, para llevarte un recuerdo de la ciudad puedes visitar el Mercado Central, que cuenta con numerosas tiendas de artesanía.