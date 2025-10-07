Inicio Mundo Estados Unidos
Tensión comercial

Las exportaciones de Brasil a Estados Unidos caen 18,5% por los nuevos aranceles de Trump

Los aranceles del 50% impuestos por el gobierno de Donald Trump provocaron una fuerte caída de las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos

Por UNO
Las exportaciones de Brasil a Estados Unidos se hundieron un 18

Las exportaciones de Brasil a Estados Unidos se hundieron un 18,5 % entre agosto y septiembre de 2025, uno de los productos afectados es el café.

Las exportaciones de Brasil a Estados Unidos se hundieron un 18,5 % entre agosto y septiembre de 2025 respecto del mismo período del año anterior, debido a los nuevos aranceles del 50% impuestos por la administración de Donald Trump, según datos oficiales del Ministerio de Industria y Comercio brasileño, informó EFE.

Durante esos dos meses, Brasil exportó bienes por un valor de 5.400 millones de dólares, frente a los 6.622 millones registrados en 2024. El impacto fue especialmente fuerte en septiembre, con una caída interanual del 20,3 %, mientras que en agosto la baja fue del 16,5 %.

Sectores más afectados por los aranceles

Los productos más golpeados por la medida fueron tabaco, café torrado, azúcar, carne bovina, armas y municiones, además de bienes siderúrgicos.

Algunos rubros, como el mineral de hierro y la celulosa, también mostraron caídas, pese a no estar gravados directamente, debido al menor consumo y los precios más altos en Estados Unidos, explicó Herlon Brandão, director de Comercio Exterior del Ministerio.

Crecen las importaciones desde Estados Unidos

Pese a la caída en las ventas externas, Brasil aumentó sus importaciones desde Estados Unidos un 9,5 % en el mismo período, consolidando su dependencia de productos industriales norteamericanos.

Bolsonaro y Lula.jpg
El gobierno de Trump justific&oacute; el alza de los aranceles como una represalia por la condena judicial al expresidente Jair Bolsonaro.&nbsp;El presidente de Brasil Luiz In&aacute;cio Lula da Silva pidi&oacute; una revisi&oacute;n de las tarifas.

El gobierno de Trump justificó el alza de los aranceles como una represalia por la condena judicial al expresidente Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pidió una revisión de las tarifas.

El gobierno de Trump justificó el alza de los aranceles como una represalia por la condena judicial al expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del republicano.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió una revisión de las tarifas y de las sanciones contra funcionarios brasileños durante una “conversación amistosa” con Trump. Al mismo tiempo, Brasil busca diversificar sus exportaciones mediante acuerdos con México y Canadá, con el objetivo de reducir su dependencia del mercado estadounidense.

Temas relacionados:

Te puede interesar