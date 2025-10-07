Las exportaciones de Brasil a Estados Unidos caen 18,5% por los nuevos aranceles de Trump

Algunos rubros, como el mineral de hierro y la celulosa, también mostraron caídas, pese a no estar gravados directamente, debido al menor consumo y los precios más altos en Estados Unidos, explicó Herlon Brandão, director de Comercio Exterior del Ministerio.

Crecen las importaciones desde Estados Unidos

Pese a la caída en las ventas externas, Brasil aumentó sus importaciones desde Estados Unidos un 9,5 % en el mismo período, consolidando su dependencia de productos industriales norteamericanos.

Bolsonaro y Lula.jpg El gobierno de Trump justificó el alza de los aranceles como una represalia por la condena judicial al expresidente Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pidió una revisión de las tarifas.

El gobierno de Trump justificó el alza de los aranceles como una represalia por la condena judicial al expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del republicano.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió una revisión de las tarifas y de las sanciones contra funcionarios brasileños durante una “conversación amistosa” con Trump. Al mismo tiempo, Brasil busca diversificar sus exportaciones mediante acuerdos con México y Canadá, con el objetivo de reducir su dependencia del mercado estadounidense.