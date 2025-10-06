La justicia en Estados Unidos pone en jaque el cobro de US$ 100.000 para nuevas visas H-1B

El pronunciamiento señala que Donald Trump no tiene facultades para crear tasas o impuestos tan elevados sin la aprobación del Congreso, como especifica la Constitución.

Además, cuestionan que la medida fue implementada sin seguir los procedimientos regulatorios adecuados, omitiendo consultas públicas y análisis de impacto.

Riesgos para migrantes profesionales y empresas

La demanda sostiene que la tasa de US$ 100.000 podría disuadir a profesionales extranjeros valiosos de aplicar a trabajo en Estados Unidos, afectando industrias que dependen del talento global, como la tecnología, salud e investigación.

Algunos expertos sostienen que la tarifa podría obligar a empresas a trasladar operaciones al extranjero (“offshoring”) o reducir contrataciones de migrantes, porque el costo dejaría de ser viable.

Esperanzas puestas en el juez

El éxito de esta demanda podría frenar la aplicación de la tarifa a nuevos solicitantes y establecer límites al poder ejecutivo en materia migratoria.

Para los migrantes que ambicionan trabajar en Estados Unidos, el fallo del juez será una pieza clave para determinar si sigue vigente este obstáculo que redefine el acceso a visas especializadas.