Adiós a la sombrilla en la playa: la tendencia práctica y económica para protegerse del sol en vacaciones

La temporada de verano y las vacaciones en la playa están cada vez más cerca. Por eso, te mostramos una alternativa para disfrutar del sol de forma inteligente

Paula García
Dile adiós a la sombrilla en la playa. Imagen: Freepik.

A medida que se acerca el verano comienzan los preparativos para organizar las vacaciones en la playa. Desde vuelos y estadías, hasta actividades o alquiler de auto, hay que tener en cuenta muchos detalles a la hora de planificar. Además, hay que pensar en las soluciones prácticas que hacen falta para disfrutar el sol y la arena, reposera, sombrilla y demás.

La mayoría de las familias optan por llevar sombrillas o alquilarlas en la playa. Sin embargo, existe una alternativa económica más cómoda y práctica que viene ganando fuerza para el verano. A continuación, te contamos todos los detalles.

El reemplazo de la sombrilla en la playa

Las carpas automáticas son una opción ideal para quienes quieren protegerse del sol en la playa. Son elegidas por su comodidad de transporte y su facilidad de armado. Depende el modelo, cuentan con apertura automática, estructuras livianas y diseños pensados para el confort de hasta cuatro personas.

Las carpas autom&aacute;ticas son f&aacute;ciles de armar. Imagen: Pexels.

Entre las características principales se destaca que están fabricadas con un material resistente con protección UV y son impermeables. Muchas carpas tienen mosquitero incorporado para que no molesten los insectos. Además, incluyen compartimentos divisorios para organizar o guardar las pertenencias que llevamos a la playa.

Otro detalle importante es que las personas no solo utilizan las carpas para resguardarse del sol, sino también para protegerse de la arena, que puede resultar incómoda al estar en contacto constante con el cuerpo o al meterse en la ropa y objetos personales. Una vez dentro de la carpa, pueden sentarse en el suelo, que generalmente está cubierto por una lona o manta, lo que ayuda a mantener el área limpia y libre de arena.

Versatilidad de la carpa

Las carpas automáticas son prácticas para días de playa o jardín: sirven para picnics, senderismo, o cualquier actividad al aire libre. Su diseño permite sustituir sombrillas, toldos y carpas tradicionales, al facilitar la movilidad y ofrecer un refugio seguro del sol o viento.

Estas soluciones de camping o playa se arman en unos pocos minutos ya que son fáciles de montar. Además, suelen traer un manual para seguir los pasos con éxito y sin errores.

Las carpas son una alternativa pr&aacute;ctica para llevar a la playa. Imagen: Freepik.

En Mercado Libre, hay alternativas de todos los bolsillos:

  • Carpa reforzada para dos personas de la marca Zuleika por $48.467.
  • Carpa de playa Gadnic iglú para dos personas con protección UV, con bolso y estacas por $33.599

Cabe destacar que este artículo no tiene fines comerciales ni promocionales. El propósito es ofrecer recomendaciones útiles para aquellas personas que buscan alternativas prácticas y accesibles para disfrutar de la playa con mayor comodidad.

