Inicio Sociedad playa
Viajes

La playa perfecta de Panamá, elegida por los turistas como la más linda del país

En el archipiélago de Bocas del Toro se encuentra Red Frog Beach, una playa de arena blanca y aguas turquesas que lidera todo ranking turístico

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Esta playa es un sueño hecho realidad.

Esta playa es un sueño hecho realidad.

En Panamá existe un destino que se roba todas las miradas de los viajeros que buscan una conexión directa con la naturaleza. Hablamos de Bocas del Toro, un conjunto de islas donde la playa de arenas blancas y las aguas cristalinas definen el paisaje y prometen una estadía inolvidable, lejos del bullicio de las grandes ciudades.

Este archipiélago cuenta con nueve islas principales y muchísimos islotes, pero una de ellas destaca por encima del resto. La isla Bastimentos se lleva todos los aplausos, declarada Parque Nacional Marino desde 1988 y un punto de referencia para los amantes del surf, el buceo y la biodiversidad en su máxima expresión.

Un paraíso en la Isla Bastimentos

Red Frog Beach debe su curioso nombre a la población de pequeñas ranas rojas que viven en el bosque cercano, un espectáculo natural que complementa la belleza de sus costas. La arena blanca y el mar turquesa crean una postal caribeña que invita al descanso y a la desconexión total. Aquí, la naturaleza es la verdadera protagonista.

El prestigio de este lugar crece con las opiniones de sus visitantes. Los usuarios de TripAdvisor, una de las plataformas de viajes más importantes, la posicionan en lo más alto de su ranking como la mejor actividad para hacer en la isla. Además, estas islas son Patrimonio de la UNESCO, y la iniciativa ‘Mission Blue’ las considera un "punto de esperanza" para la conservación de los océanos.

loro playa
Esta playa tiene un entorno natural que cautiva a todos los turistas que pisan su arena.

Esta playa tiene un entorno natural que cautiva a todos los turistas que pisan su arena.

Para vivir la experiencia completa, el complejo turístico Red Frog Beach Resort ofrece distintas opciones de alojamiento. Los visitantes pueden elegir entre villas de lujo con piscina privada, condominios de uno o dos cuartos y los más rústicos Jungle Lodges, que comparten una piscina en un entorno selvático. Hay alternativas para todo tipo de viajeros.

La estadía en esta playa de Panamá va más allá de tomar sol. El resort cuenta con el único zipline de Bocas del Toro, un circuito de 13 plataformas y 7 líneas para volar sobre la selva. También se organizan recorridos en bote para visitar otras islas, avistar delfines, practicar snorkel o simplemente remar en kayak por aguas calmas.

¿Qué hacer en la mejor playa de Panamá?

red frog beach
Los usuarios de Trip Advisor consideran que esta playa es la m&aacute;s linda de todo Panam&aacute;.

Los usuarios de Trip Advisor consideran que esta playa es la más linda de todo Panamá.

El complejo turístico diseña experiencias a medida para sus huéspedes. Para grupos, por ejemplo, existen tarifas especiales que incluyen hospedaje con desayuno, todos los traslados y un tour privado de medio día para explorar diferentes puntos de la isla, con equipo de snorkeling y snacks a bordo.

Las parejas que buscan un destino romántico también encuentran su lugar. El paquete de luna de miel asegura el traslado en barco, una canasta de bienvenida con vino y chocolates, pétalos sobre la cama y una cena especial en el club de playa La Rosa. La propuesta se completa con el desayuno diario para disfrutar sin preocupaciones.

Temas relacionados:

Te puede interesar