La playa perfecta de Panamá, elegida por los turistas como la más linda del país

El prestigio de este lugar crece con las opiniones de sus visitantes. Los usuarios de TripAdvisor, una de las plataformas de viajes más importantes, la posicionan en lo más alto de su ranking como la mejor actividad para hacer en la isla. Además, estas islas son Patrimonio de la UNESCO, y la iniciativa ‘Mission Blue’ las considera un "punto de esperanza" para la conservación de los océanos.

loro playa Esta playa tiene un entorno natural que cautiva a todos los turistas que pisan su arena.

Para vivir la experiencia completa, el complejo turístico Red Frog Beach Resort ofrece distintas opciones de alojamiento. Los visitantes pueden elegir entre villas de lujo con piscina privada, condominios de uno o dos cuartos y los más rústicos Jungle Lodges, que comparten una piscina en un entorno selvático. Hay alternativas para todo tipo de viajeros.

La estadía en esta playa de Panamá va más allá de tomar sol. El resort cuenta con el único zipline de Bocas del Toro, un circuito de 13 plataformas y 7 líneas para volar sobre la selva. También se organizan recorridos en bote para visitar otras islas, avistar delfines, practicar snorkel o simplemente remar en kayak por aguas calmas.

¿Qué hacer en la mejor playa de Panamá?

red frog beach Los usuarios de Trip Advisor consideran que esta playa es la más linda de todo Panamá.

El complejo turístico diseña experiencias a medida para sus huéspedes. Para grupos, por ejemplo, existen tarifas especiales que incluyen hospedaje con desayuno, todos los traslados y un tour privado de medio día para explorar diferentes puntos de la isla, con equipo de snorkeling y snacks a bordo.

Las parejas que buscan un destino romántico también encuentran su lugar. El paquete de luna de miel asegura el traslado en barco, una canasta de bienvenida con vino y chocolates, pétalos sobre la cama y una cena especial en el club de playa La Rosa. La propuesta se completa con el desayuno diario para disfrutar sin preocupaciones.