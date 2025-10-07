Esta playa de arenas blancas fue elegida como la mejor de México por su agua cristalina

Si estás con ganas de unas vacaciones en el Caribe, hay una playa que se lleva todos los aplausos. Los Travelers' Choice Awards de TripAdvisor la reconocieron como la mejor de todo México, una joya imperdible para este 2025.
Estamos hablando de Playa Delfines, un rincón espectacular en Cancún. Su arena blanquísima y sus aguas transparentes la convierten en un destino que muchos viajeros sueñan con conocer.
Este lugar tiene una atmósfera muy serena, ideal para quienes escapan del ruido de las grandes zonas hoteleras. Además, aquí encuentras el famoso letrero de "Cancún", un punto obligatorio para la foto del recuerdo en la playa Delfines.
Sus olas con fuerza la hacen perfecta para los que disfrutan del surf y otros deportes en el agua. La extensa franja de arena también invita a dar largos paseos por la orilla o simplemente a tirarse a descansar bajo el sol en esta playa.
Uno de los puntos fuertes de este destino de México es que cuenta con acceso totalmente gratuito y estacionamiento cercano. También hay palapas para tener un poco de sombra y un mirador con una vista increíble de todo el mar Caribe.
La ubicación estratégica de la playa permite ver unos amaneceres espectaculares, un show de la naturaleza que ilumina todo. Durante el día, es común ver pelícanos y gaviotas, y con suerte, hasta tortugas marinas que llegan a anidar, un fenómeno que encanta a quienes lo presencian, según los comentarios en TripAdvisor.
Un viajero llamado Osiris Daniel advierte en la plataforma sobre un detalle importante: "al ser mar abierto, el oleaje es más fuerte y la inclinación de la orilla hace que haya corrientes que pueden ser algo riesgosas". Es un dato a tener en cuenta en Playa Delfines.
Por su parte, Germán Ochoa aporta otro consejo práctico sobre la comida en esta playa. Afirma que "hay que llevar la comida porque no se permite la venta ambulante", así que lo mejor es ir preparado con un picnic.
Llegar a este paraíso de México es bastante sencillo desde la ciudad de Cancún, un viaje en auto de apenas 30 minutos. Tomas la Avenida Xcaret hasta el Boulevard Kukulcan y continúas por unos 17 kilómetros hasta tu destino.