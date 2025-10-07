Esta playa de arenas blancas fue elegida como la mejor de México por su agua cristalina

Sus olas con fuerza la hacen perfecta para los que disfrutan del surf y otros deportes en el agua. La extensa franja de arena también invita a dar largos paseos por la orilla o simplemente a tirarse a descansar bajo el sol en esta playa.

cancun Cancún tiene mucho para ofrecer, especialmente en playas.

Uno de los puntos fuertes de este destino de México es que cuenta con acceso totalmente gratuito y estacionamiento cercano. También hay palapas para tener un poco de sombra y un mirador con una vista increíble de todo el mar Caribe.

La ubicación estratégica de la playa permite ver unos amaneceres espectaculares, un show de la naturaleza que ilumina todo. Durante el día, es común ver pelícanos y gaviotas, y con suerte, hasta tortugas marinas que llegan a anidar, un fenómeno que encanta a quienes lo presencian, según los comentarios en TripAdvisor.

Lo que necesitas saber antes de ir

Un viajero llamado Osiris Daniel advierte en la plataforma sobre un detalle importante: "al ser mar abierto, el oleaje es más fuerte y la inclinación de la orilla hace que haya corrientes que pueden ser algo riesgosas". Es un dato a tener en cuenta en Playa Delfines.

playa delfines

Por su parte, Germán Ochoa aporta otro consejo práctico sobre la comida en esta playa. Afirma que "hay que llevar la comida porque no se permite la venta ambulante", así que lo mejor es ir preparado con un picnic.

Llegar a este paraíso de México es bastante sencillo desde la ciudad de Cancún, un viaje en auto de apenas 30 minutos. Tomas la Avenida Xcaret hasta el Boulevard Kukulcan y continúas por unos 17 kilómetros hasta tu destino.