El destino de Costa Rica que es famoso por sus playas y por sus atardeceres inolvidables

Este paraíso del Pacífico tiene playas de ensueño y paisajes hermosos. Además, ofrece múltiples atracciones para los viajeros

Paula García
Paula García
Este pueblo en Costa Rica combina sol

Este pueblo en Costa Rica combina sol, aventura y naturaleza. Imagen: Tamarindo Luxury Villas.

Viajar en las vacaciones es una experiencia enriquecedora para cualquier persona. Dependiendo el destino elegido, puedes llevarte experiencias especiales, conocer playas de ensueño, paisajes naturales, e incluso hacer actividades para desconectar de la rutina.

Hay quienes prefieren unas vacaciones en un pueblo perdido en la montaña, mientras que otros optan por visitar ciudades con una vida vibrante, o costas con aguas cristalinas. A continuación, exploramos una de las playas más hermosas y extensas de Costa Rica, de esas que parecen no tener fin.

La playa de Costa Rica que es un sueño

Playa Tamarindo es uno de los destinos más reconocidos de la costa pacífica de Costa Rica y se ubica en la provincia de Guanacaste. Este lugar es famoso por sus extensas playas de arena clara, aguas cálidas y espectaculares atardeceres. Tamarindo combina la tranquilidad de un pueblo costero con una amplia oferta turística que atrae tanto a surfistas como a viajeros que buscan relajarse.

Tamarindo tiene playas extensas y hermosas. Imagen: costarica.org

Tamarindo tiene playas extensas y hermosas. Imagen: costarica.org

Según My Costa Rica Travel Agency, "Tamarindo toma su nombre de los árboles de tamarindo que bordean su costa alrededor de la playa". Hace años, era un simple pueblo de pescadores, pero ahora es una de las zonas de playa más populares en Guanacaste. Tiene hoteles de lujo, posadas, una gran cantidad de tiendas y restaurantes.

Entre sus principales atractivos destacan las olas perfectas para practicar surf, ya sea en nivel principiante o experto. También, es un excelente punto para realizar snorkel, buceo, pesca deportiva y paseos en kayak.

Los amantes de la playa simplemente pueden disfrutar de los rayos del sol en esta hermosa parte de la costa del Pacífico. El mar es cálido y el sol es caliente todo el año garantizando un excelente ambiente para relajarse. Quienes prefieren explorar, pueden disfrutar del desove de tortugas marinas, al norte de Tamarindo, en playa grande ubicada en el Parque Nacional Marino Las Baulas.

Tamarindo tiene restaurantes, bares y pubs para salir a disfrutar la noche. Imagen: Freepik.

Tamarindo tiene restaurantes, bares y pubs para salir a disfrutar la noche. Imagen: Freepik.

Además de sus playas, este destino cuenta con una animada vida nocturna, restaurantes con gastronomía local e internacional, y opciones de excursiones hacia lugares cercanos como Playa Avellanas, Playa Conchal o el Refugio de Vida Silvestre Ostional.

Cómo llegar a Tamarindo

Llegar a Tamarindo es sencillo. Se encuentra a unos 4 km del Aeropuerto Internacional de Tamarindo y a aproximadamente una hora en auto desde el Aeropuerto de Liberia, uno de los principales del país. Además, es posible llegar en autobús desde San José, la capital, en un viaje que dura alrededor de cinco a seis horas.

