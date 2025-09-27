El destino de Costa Rica que es famoso por sus playas y por sus atardeceres inolvidables

playa tamarindo costa rica Tamarindo tiene playas extensas y hermosas. Imagen: costarica.org

Según My Costa Rica Travel Agency, "Tamarindo toma su nombre de los árboles de tamarindo que bordean su costa alrededor de la playa". Hace años, era un simple pueblo de pescadores, pero ahora es una de las zonas de playa más populares en Guanacaste. Tiene hoteles de lujo, posadas, una gran cantidad de tiendas y restaurantes.

Entre sus principales atractivos destacan las olas perfectas para practicar surf, ya sea en nivel principiante o experto. También, es un excelente punto para realizar snorkel, buceo, pesca deportiva y paseos en kayak.

Los amantes de la playa simplemente pueden disfrutar de los rayos del sol en esta hermosa parte de la costa del Pacífico. El mar es cálido y el sol es caliente todo el año garantizando un excelente ambiente para relajarse. Quienes prefieren explorar, pueden disfrutar del desove de tortugas marinas, al norte de Tamarindo, en playa grande ubicada en el Parque Nacional Marino Las Baulas.

vida nocturna en tamarindo Tamarindo tiene restaurantes, bares y pubs para salir a disfrutar la noche. Imagen: Freepik.

Además de sus playas, este destino cuenta con una animada vida nocturna, restaurantes con gastronomía local e internacional, y opciones de excursiones hacia lugares cercanos como Playa Avellanas, Playa Conchal o el Refugio de Vida Silvestre Ostional.

Cómo llegar a Tamarindo

Llegar a Tamarindo es sencillo. Se encuentra a unos 4 km del Aeropuerto Internacional de Tamarindo y a aproximadamente una hora en auto desde el Aeropuerto de Liberia, uno de los principales del país. Además, es posible llegar en autobús desde San José, la capital, en un viaje que dura alrededor de cinco a seis horas.