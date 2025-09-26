La playa de Brasil que es un paraíso y enamora a viajeros de todo el mundo

playa pipa En esta playa de Brasil los turistas pueden practicar actividades al aire libre, hacer paseos en jeep, cuatriciclos y buggies. Imagen: Visit Brasil.

La playa de Brasil que enamora a los viajeros

Pipa es una playa ubicada en el municipio de Tibau do Sul, a 85 kilómetros de la ciudad de Natal, capital del estado de Rio Grande do Norte. Está conformada por un conjunto de playas:

Praia do Amor tiene olas agitadas para practicar surf.

Praia do Centro se destaca por la formación de hermosas piscinas naturales durante la marea baja.

Praia do Madeiro tiene acantilados cubiertos del verde del bosque autóctono.

Según Visit Brasil, la belleza natural de Pipa atrae a turistas de todo el mundo, transformándolo en un lugar con aire cosmopolita y un destino reconocido internacionalmente. Es famoso por sus icónicos acantilados, además de ser considerada un santuario ecológico. De hecho, la región es conocida por ser escenario del nacimiento de tortugas marinas, un verdadero espectáculo de la vida para quienes tienen la oportunidad de contemplar.

A su vez, los turistas que llegan a Pipa pueden observar delfines. Estos animales tienden a aparecer en diferentes zonas, especialmente en Baía dos Golfinhos. La forma ideal de verlos es realizar un paseo en barco hasta la Laguna de Guaraíras.

Pipa Las playas de Pipa ofrecen los mejores atardeceres. Imagen: Visit Brasil.

Pipa atrae surfistas todo el año, con diferentes lugares que ofrecen desde olas tranquilas para principiantes hasta desafíos emocionantes para surfistas experimentados. También, se pueden realizar otras actividades acuáticas como wakeboard, kitesurf o stand-up paddle. Para el final de la tarde, la Avenida Baía dos Golfinhos ofrece toda la acción, con bares, restaurantes y tiendas para pasear.

Las playas hermosas, junto con las actividades al aire libre, la gastronomía y la hospitalidad de la gente, hacen de Pipa un destino único para que los viajeros visiten Brasil en sus vacaciones.