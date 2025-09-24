Fabricantes chinos penetran en la región

Los Gobiernos de Brasil y Argentina están alentando a los fabricantes extranjeros como parte de los esfuerzos por modernizar sus industrias automotrices y reducir emisiones.

Informes recientes indicaron que la empresa china de vehículos eléctricos BYD registró una filial local en Argentina como fabricante de automóviles.

De acuerdo con la presentación ante el Ministerio de Justicia del país, la nueva entidad, BYD Auto Argentina SAU, está autorizada no solo a importar y vender autos, sino también a producir y dar servicio a vehículos, baterías y autopartes.

El 28 de agosto, BYD anunció su ingreso a Argentina a través de la cuenta oficial de la empresa en la plataforma de redes sociales Sina Weibo.

“Argentina es un mercado clave para nuestra expansión regional, y nos sentimos honrados de comenzar este nuevo capítulo aquí”, dijo Deng Yuan, gerente de BYD para Argentina. “Nuestras soluciones de nueva energía son innovadoras, seguras y respetuosas con el medioambiente, todo a precios competitivos. Esperamos brindar a los argentinos opciones de transporte más limpias y eficientes”.

El fabricante chino Great Wall Motors lanzó oficialmente su primera planta de producción en América Latina el 15 de agosto en Brasil, con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la ceremonia.

Lula elogió a China por la creación de empleos e instó a más de sus empresas a ampliar operaciones en Brasil.

“La planta de GWM en Brasil es muy importante para la industria nacional”, afirmó Lula. “Significa crear empleos, aumentar ingresos y mejorar la capacitación profesional para los brasileños”.

También instó a los fabricantes de automóviles chinos a utilizar Brasil como un centro regional. “El Gobierno brasileño está dispuesto a apoyar a las empresas y da la bienvenida a más compañías chinas para que inviertan aquí”, dijo.

“La planta en Brasil no solo representa un fuerte compromiso con el mercado brasileño, sino también el punto de partida para construir el futuro junto con nuestros socios latinoamericanos”, señaló Mu Feng, CEO de GWM Global.

“Los gobiernos de la región están ansiosos por recibir inversiones y reducir emisiones. Esto ayuda a explicar las políticas industriales que respaldan nuevas inversiones en el sector automotriz”, agregó Arbache.

Una pregunta clave es si la región puede captar más valor de la industria de vehículos eléctricos en rápido crecimiento.

“Cuanto mayor sea la integración entre las economías de la región y China, mayor será el reparto de intereses y la cooperación”, afirmó.

Arbache subrayó que la inversión china podría generar más empleos y habilidades si los trabajadores locales se integran más en funciones avanzadas.

“Podrían lograrse mayores beneficios incorporando a más trabajadores locales en puestos de dirección y de mayor nivel”, dijo. “La capacitación de la fuerza laboral y el intercambio de tecnología son elementos fundamentales para una cooperación más sólida”.

Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están preparados para desempeñar un papel protagónico en el mercado de vehículos eléctricos de Sudamérica, según Rodrigo Zeidan, profesor de negocios y finanzas en la Universidad de Nueva York en Shanghai.

“Hay mucho potencial, pero la principal barrera es la infraestructura”, señaló Zeidan.

“En China, la infraestructura se desarrolló incluso antes de la explosión de productores de vehículos eléctricos; en Sudamérica existen serios obstáculos para una inversión amplia y eficiente en infraestructura”.

Sin embargo, la accesibilidad da a los fabricantes chinos una ventaja decisiva, añadió Zeidan.

“Los productores chinos no tienen costos heredados y son mucho más eficientes”, concluyó.