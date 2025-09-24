Brasil: guía rápida para turistas

En Brasil, se utilizan enchufes y tomas de corriente de tipo N, según el sitio Enchufes del mundo. Este tipo de enchufe consta de tres clavijas redondas y funciona con una tensión de red de 127 o 220 V, a una frecuencia de 60 Hz.

enchufes de brasil Brasil usa enchufes y tomas de corriente de tipo N.

En Argentina se usan enchufes C o I, por lo que es importante llevar un adaptador para tomas tipo N. En ocasiones, debería considerar un convertidor de tensión, además de tener cuidado al enchufar ciertos aparatos debido a la diferencia de frecuencia.

Una alternativa útil es elegir un adaptador de viaje universal que se adapte a varios enchufes, en caso de que viaje regularmente. Dado que también necesita un convertidor de tensión, quizás es conveniente utilizar un adaptador y convertidor combinado.

Otro detalle para tener en cuenta es que Brasil tiene diferentes husos horarios, así que hay que tenerlo en cuenta para planear vuelos y actividades, sin ocasionar confusiones.

brasil Si quieres desenvolverte mejor en Brasil, es útil aprender palabras y frases típicas en portugués. Imagen: Euronews.

Si bien el país carioca recibe miles de turistas al año, los brasileños hablar portugués. Por eso, resulta útil aprender algunas palabras básicas que te ayuden a comunicarte mejor, hacer amigos locales y desenvolverte sin problemas durante tu viaje.