La guía de viaje definitiva para los turistas que quieren visitar Brasil. Imagen: Visit to Brasil.

La combinación de playas, cultura, gastronomía y precios accesibles, hacen de Brasil un destino ideal para planificar unas vacaciones. Más allá de presentar la documentación y requisitos necesarios, pasaporte, o vacunas obligatorias, es importante es importante leer esta guía rápida antes de planificar tu viaje a Brasil.

Lo primero que piensas a la hora de organizar unas vacaciones es comprar los pasajes, sacar la estadía, hacer un cálculo para ver cuánto dinero necesitas para la comida, y te pones a investigar cuáles son los restaurantes cercanos y qué actividades puedes hacer. En un segundo momento, cuando llega la hora de armar la valija, guardas tus documentos y pasaportes, además de investigar los requisitos para ingresar al país extranjero.

Sin embargo, en ocasiones pasan desapercibidos ciertos detalles que pueden complicar el viaje. A continuación, te dejamos una guía con particularidades para tener en cuenta si viajas a Brasil.

Brasil: guía rápida para turistas

En Brasil, se utilizan enchufes y tomas de corriente de tipo N, según el sitio Enchufes del mundo. Este tipo de enchufe consta de tres clavijas redondas y funciona con una tensión de red de 127 o 220 V, a una frecuencia de 60 Hz.

enchufes de brasil
Brasil usa enchufes y tomas de corriente de tipo N.

En Argentina se usan enchufes C o I, por lo que es importante llevar un adaptador para tomas tipo N. En ocasiones, debería considerar un convertidor de tensión, además de tener cuidado al enchufar ciertos aparatos debido a la diferencia de frecuencia.

Una alternativa útil es elegir un adaptador de viaje universal que se adapte a varios enchufes, en caso de que viaje regularmente. Dado que también necesita un convertidor de tensión, quizás es conveniente utilizar un adaptador y convertidor combinado.

Otro detalle para tener en cuenta es que Brasil tiene diferentes husos horarios, así que hay que tenerlo en cuenta para planear vuelos y actividades, sin ocasionar confusiones.

brasil
Si quieres desenvolverte mejor en Brasil, es útil aprender palabras y frases típicas en portugués. Imagen: Euronews.

Si bien el país carioca recibe miles de turistas al año, los brasileños hablar portugués. Por eso, resulta útil aprender algunas palabras básicas que te ayuden a comunicarte mejor, hacer amigos locales y desenvolverte sin problemas durante tu viaje.

