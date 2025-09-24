Figurita repetida: la policía de Brasil otra vez reprimió a hinchas argentinos, ahora le tocó a Lanús

Lanús - Represión en Brasil 3 El momento exacto del golpe de un policía de Brasil a un argentino.

Se trata de una situación grave que, por el momento, parece no tener fin. Así sucedió en el entretiempo del partido entre Fluminense y Lanús cuando los agentes de seguridad comenzaron a reprimir a los hinchas de la parcialidad Granate.

Luego los jugadores de Lanús expresaron que no iban a reanudar el juego si los incidentes en las tribunas continuaban ya que, más allá que se encontraban los hinchas del conjunto argentino, también estaban ubicados familiares y allegados.

Lanús - Represión en Brasil 4 Los jugadores se negaron a reanudar el segundo tiempo.

Con gran empatía y muestra de carácter el árbitro Jesús Valenzuela entendió a los jugadores y decidió aguardar a que los ataques se detengan para reiniciar el partido después de varios minutos. A esa altura del encuentro el resultado parcial era 1 a 0 a favor del equipo brasilero y si eso perduraba la clasificación se definiría desde el punto de penal.

En las imágenes se puede visualizar que la policía de Brasil utilizó palos, gases lacrimógenos y balas de goma en el sector superior de una de las cabeceras aunque se sospecha que el conflicto comenzó en el sector de los baños.

Lanús - Represión en Brasil 5 Los hinchas de Lanús fueron atacados con gases lacrimógenos.

Mauricio Pellegrino se refirió a la represión sufrida

En medio del análisis del partido donde Lanús logró la clasificación, el entrenador del Granate se refirió a la furiosa represión recibida: "Primero fue un poco de desconcierto, un poco de miedo, porque la mayoría de los chicos tenía familiares en medio de la hinchada y estaban preocupados".

Lanús - Represión en Brasil 2 Mauricio Pellegrino expresó su preocupación por los hinchas, familia y allegados.

"Cuando hay acciones violentas que uno no puede controlar, es imposible jugar tranquilos. Queríamos tener información, certeza de que estaban bien", continuó el entrenador.

"Por suerte nos tranquilizaron, pero claro, la sensación fue de angustia. Después volvimos a jugar y no quería que los chicos se desconcentraran", concluyó Mauricio Pellegrino.

Lanús espera rival en semifinales de la Copa Sudamericana

Tras ganar como local por 1 a 0 al Fluminense y empatar como visitante 1 a 1, Lanús está expectante con lo que sucederá en el partido que jugará la Universidad de Chile frente a Alianza Lima.

En el partido disputado en Perú empataron sin goles y todo se definirá en Chile el jueves 25 de septiembre a partir de las 21.30.