Se pudrió todo entre la AFA y Javier Milei por el faltazo del presidente: "Odian lo popular, odian al fútbol"

El cónclave entre los dirigentes del fútbol tenía como objetivo debatir sobre las posibles modificaciones que se pueden llegar a realizar de cara al Mundial 2030, donde se aproximan cambios significativos que dejarán atrás la estructura de las citas mundialistas.

Se trataba de una reunión de suma importancia ya que Argentina puede llegar a beneficiarse de esta serie de modificaciones poniendo al país como protagonista. Es por eso que esperaban la presencia de Javier Milei, quien fue el único que no asistió.

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se expresó sin tapujos en la red social X: "Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular, odian al fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano".

"Mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 Selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse. Argentina no mandó a nadie a la reunión. No fue Milei, no fue el canciller, no fue nadie", continuó.

Para concluir más filoso que nunca: "Se ve que sólo le preocupa el “rescate” de los fugadores. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa. Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón ni a 2027. En Fin".

Horas más tarde se refirió a que Javier Milei buscó sacarse una foto con Lionel Messi y como no lo logró el tesorero de AFA se burló:

¿Por qué no asistió Javier Milei?

El presidente argentino se encuentra en Nueva York ya que mantuvo una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se espera que desde el gobierno estadounidense anuncien formalmente un auxilio financiero a la Argentina; sin embargo, desde el país del norte indicaron que, al menos por el momento, la foto de los mandatarios es suficiente para mandarle un mensaje de confianza a los inversores.

El presidente argentino se reunió con su par estadounidense.

La agenda de Milei incluye también un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.