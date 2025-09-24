Zona de grupos en Argentina en el Mundial 2030

La Conmebol (avalada por su Comité Ejecutivo) realizó el puntapié inicial para que la FIFA comience a considerar que el Mundial 2030 cuente con 64 equipos, siguiendo la línea que aceptó que la edición de 2026 tenga 46 equipos participantes.

La estructura propuesta contempla 16 grupos y que en Sudamérica se lleven adelante encuentros de grupos completos y no solamente los tres inaugurales ya confirmados que tendrán como sede a Argentina, Paraguay y Uruguay. La idea es que en paralelo se puedan disputar los partidos dispuestos en España, Portugal y Marruecos.

La próxima semana se reunirá el Consejo de la FIFA, compuesta por 37 miembros (Chiqui Tapia es uno de ellos) donde se discutirá la posibilidad de darle el visto bueno a la propuesta. En caso que así sea, no se esperará al Congreso de la FIFA que se realizará en Vancouver, Canadá, el próximo año.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien permanentemente busca generar torneos novedosos con el objetivo de globalizar el fútbol aún más, ya puso primera para encontrar el respaldo de las confederaciones de África y Asia, mientras que mantiene contactos con Europa.

En coherencia con ese impulso, ofreció ayuda económica para que los estadios de Sudamérica estén en condiciones de albergar tres zonas de grupos del Mundial 2030.

Reunión FIFA - Conmebol - AFA A la reunión asistieron todos, menos Javier Milei.

La palabra de los mandatarios

Luego de la reunión realizada en Nueva York, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, publicó en su cuenta de X: "¡El Fútbol no tiene fronteras! Tuvimos una reunión sumamente importante con vistas a enaltecer los valores del fútbol. Dentro de poco vamos a anunciar buenas noticias que van a impactar al mundo".

"¡Creemos en un Mundial 2030 histórico! Gracias Presidente Gianni Infantino por recibirnos y compartir este camino hacia el Centenario de la mayor fiesta del fútbol", continuó el mensaje.

"Queremos hacer un llamado a la unidad, a la creatividad y a Creer en Grande. Porque cuando el fútbol se vive entre todos, la fiesta es verdaderamente mundial", concluyó.