Gimnasia y Esgrima jugará el domingo desde las 15.15 ante Chacarita en Buenos Aires y el equipo de Río Cuarto lo hará desde las 19 de local ante Almirante Brown por lo que si el Lobo gana y su escolta empata o pierde se asegurará un lugar en la final.

El plantel de Gimnasia y Esgrima, se prepara de cara al enfrentamiento ante el Funebrero, por la fecha 33, que tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la televisación de TyC Sports.

La ilusión de los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima está muy cerca de coronar una gran campaña que comenzó bajo la dirección técnica de Ezequiel Medrán y continuó con Ariel Broggi.

Los blanquinegros están a un paso de volver a jugar una final por el ascenso a la máxima categoría, tal como lo hicieron el 8 de diciembre de 2024 ante San Martín de San Juan, en cancha de Belgrano de Córdoba, donde perdieron 2 a 0 la definición del Reducido.

Hasta ahora Gimnasia y Esgrima jugaría la gran final de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, líder en el grupo A, en una cancha neutral para determinar el campeón y el primer ascenso a Primera.

La campaña de Gimnasia y Esgrima