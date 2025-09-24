Gimnasia y Esgrima viene de ganarle a San Telmo y quedó cerca de jugar la final por el primer ascenso.

Gimnasia y Esgrima se ilusiona con jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional cuando solo quedan dos fechas para completar la fase regular de la Primera Nacional.

El Lobo, dirigido por Ariel Broggi, es el puntero de su zona faltando solo dos fechas, tiene 59 puntos y con 6 unidades en disputa le sacó 3 de diferencia a Estudiantes de Río Cuarto, 4 a Estudiantes de Buenos Aires y 5 a Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón.

Gimnasia y Esgrima vive días con mucha expectativas, está cerca de jugar la final por el primer ascenso a primera división.

Gimnasia y Esgrima jugará el domingo desde las 15.15 ante Chacarita en Buenos Aires y el equipo de Río Cuarto lo hará desde las 19 de local ante Almirante Brown por lo que si el Lobo gana y su escolta empata o pierde se asegurará un lugar en la final.

El plantel de Gimnasia y Esgrima, se prepara de cara al enfrentamiento ante el Funebrero, por la fecha 33, que tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la televisación de TyC Sports.

La ilusión de los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima está muy cerca de coronar una gran campaña que comenzó bajo la dirección técnica de Ezequiel Medrán y continuó con Ariel Broggi.

Los blanquinegros están a un paso de volver a jugar una final por el ascenso a la máxima categoría, tal como lo hicieron el 8 de diciembre de 2024 ante San Martín de San Juan, en cancha de Belgrano de Córdoba, donde perdieron 2 a 0 la definición del Reducido.

Hasta ahora Gimnasia y Esgrima jugaría la gran final de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, líder en el grupo A, en una cancha neutral para determinar el campeón y el primer ascenso a Primera.

La campaña de Gimnasia y Esgrima

  • Jugó 32 partidos
  • Ganó 16
  • Empató 11
  • Perdió 5
  • Hizo 33 goles
  • Le convirtieron 17 tantos

