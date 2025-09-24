Jugó en la MLS y criticó despiadadamente al padre de la Pulga: "No recomiendo Miami mientras Messi esté allí"

Pero primero, ¿quién es Mateusz Klich?

Se trata de un mediocampista nacido hace 35 años en Tarnów, Polonia, que comenzó su carrera deportiva en el Cracovia, equipo de la liga Ekstraklasa (Primera División del fútbol polaco) y que fue transferido al Wolfsburg en un fichaje récord para el fútbol del mencionado país.

Uno de los momentos más importantes de su carrera lo vivió cuando logró el ascenso junto a Marcelo Bielsa en Leeds United. Klich disputó 41 partidos con la camiseta de su selección y tuvo un paso por la MLS donde defendió los colores de D.C. United y luego los de Atlanta United.

Actualmente se encuentra disputando la liga donde debutó ya que regresó a Cracovia, donde es considerado ídolo.

Las críticas despiadadas al padre de Lionel Messi

Mateusz Klich se refirió al papel de Jorge Messi, el padre de Lionel, en el Inter Miami: "Es un desastre; la gente se va, los entrenadores y los fisioterapeutas se van. Organizativamente, es pésimo. El padre de Messi prácticamente dirige el club".

"Todos hablan español y no se puede hacer nada sin su consentimiento. El club en sí está a 45-50 minutos de Miami", continuó explicando.

Klich y Messi solo se enfrentaron en una oportunidad en sus carreras en mayo de 2024 donde el Inter Miami derrotó al DC United por 1 a 0 con gol de Leonardo Campana. Tanto el argentino como el polaco fueron titulares.

El polaco defendió a la MLS

Una de las grandes críticas que recibe la MLS constantemente es que se trata de una liga de menor nivel, pero el mediocampista polaco habló bien de ella: "Es una gran liga. No creí que fuera a ser tan complicada".

"El estilo de vida en Estados Unidos es difícil, pero no es fácil analizar a la MLS porque para la prensa es una liga semiprofesional, pero después de entrenar con mis compañeros, me di cuenta que es una gran liga", explicó.

En cuanto a los estadios, agregó: "Red Bull tiene un estadio mejor ahora, pero el City también está construyendo un estadio espectacular. Hay clubes como el Columbus Crew y el Cincinnati, que tienen estadios excelentes y una base excelente, pero vivir allí es muy aburrido".

"Recomendaría Nashville, si tienen la opción de ir al Nashville SC. Es un lugar precioso, la capital del país. Portland y Seattle tienen ambiente, pero es el fin del mundo", concluyó.