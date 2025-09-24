Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
La Selección argentina presentó su próxima gira por Estados Unidos: por qué estuvo Daddy Yankee

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, oficializó la gira por Estados Unidos de la Selección argentina y sobresalió la presencia los artistas Daddy Yankee y Bebeshito.

Por UNO
Tapia con Daddy Yankee y Bebeshito.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, realizó una conferencia de prensa en Miami para oficializar la gira por Estados Unidos en la que la Selección argentina jugará dos amistosos en octubre y sobresalió la presencia Daddy Yankee y Bebeshito, dos artistas que participarán de los encuentros en distintas funciones.

El titular de la AFA estuvo acompañado por el CEO de VMG Sports, Javier Fernández; el presidente de la Federación Puertorriqueña, Iván Rivera; y el artista puertorriqueño Ramón Luis Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, quien se encargará de la comercialización de los partidos de la Selección de Puerto Rico.

afa miami

Además, realizaron la presentación formal del espectáculo que llevará a cabo el artista cubano Bebeshito en el entretiempo del duelo amistoso entre Argentina y Venezuela.

La Selección Argentina disputará dos amistosos en octubre, ante Venezuela y Puerto Rico, respectivamente. El primer partido será el viernes 10 de octubre (a las 20 de Miami) ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el segundo encuentro se jugará ante Puerto Rico, el lunes 13 de octubre, en el estadio Soldier Field de Chicago.

“Asimismo, se iniciaron las gestiones para que la compañía VMG Sports lleve adelante comercialmente los partidos amistosos de la fecha FIFA de junio 2026 (previo al Mundial)”, cerró la AFA su comunicado oficial.

La publicación de Chiqui Tapia

Chiqui Tapia subió a una publicación a su cuenta oficial de Instagram sobre la conferencia. La misma estuvo titulada con euforia: “Se viene la gira de nuestra Selección por los Estados Unidos”.

afa miami

En el final de la descripción de su posteo, el presidente de la AFA cerró con un adelanto de los partidos en Estados Unidos: “En octubre, amistosos ante Venezuela y Puerto Rico para seguir preparándonos con todo de cara al Mundial 2026”.

