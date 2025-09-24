La Selección argentina presentó su próxima gira por Estados Unidos: por qué estuvo Daddy Yankee

Además, realizaron la presentación formal del espectáculo que llevará a cabo el artista cubano Bebeshito en el entretiempo del duelo amistoso entre Argentina y Venezuela.

La Selección Argentina disputará dos amistosos en octubre, ante Venezuela y Puerto Rico, respectivamente. El primer partido será el viernes 10 de octubre (a las 20 de Miami) ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el segundo encuentro se jugará ante Puerto Rico, el lunes 13 de octubre, en el estadio Soldier Field de Chicago.

“Asimismo, se iniciaron las gestiones para que la compañía VMG Sports lleve adelante comercialmente los partidos amistosos de la fecha FIFA de junio 2026 (previo al Mundial)”, cerró la AFA su comunicado oficial.

La publicación de Chiqui Tapia

Chiqui Tapia subió a una publicación a su cuenta oficial de Instagram sobre la conferencia. La misma estuvo titulada con euforia: “Se viene la gira de nuestra Selección por los Estados Unidos”.

afa miami

En el final de la descripción de su posteo, el presidente de la AFA cerró con un adelanto de los partidos en Estados Unidos: “En octubre, amistosos ante Venezuela y Puerto Rico para seguir preparándonos con todo de cara al Mundial 2026”.