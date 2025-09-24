El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, realizó una conferencia de prensa en Miami para oficializar la gira por Estados Unidos en la que la Selección argentina jugará dos amistosos en octubre y sobresalió la presencia Daddy Yankee y Bebeshito, dos artistas que participarán de los encuentros en distintas funciones.
La Selección argentina presentó su próxima gira por Estados Unidos: por qué estuvo Daddy Yankee
