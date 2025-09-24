La Copa Ryder 2025 adelantó su inauguración: días, horarios y TV del duelo de golf entre Estados Unidos y Europa

El viernes y sábado se juegan los four balls y foursomes y el domingo los 12 singles, siempre en formato Match Play y en la cancha de par 71 y 7468 yardas.

Estados Unidos domina el historial 27 a 15 y es el favorito ya que ha perdido como local solo cuatro veces desde 1927, aunque los europeos ya anunciaron que usarán vestimenta color salmón en la jornada del domingo tal como lo hicieron en 1987 cuando obtuvieron su primera Copa Ryder como visitantes, algo que hicieron por última vez hace 13 años.

Por empezar los locales, liderados por el ex tenista John McEnroe ganaron el duelo de celebridades ante un equipo europeo que tuvo entre otros a los ex NBA Pau Gasol y Toni Kukoc.

ryder celebrities John McEnroe lideró a Estados Unidos en el torneo de celebridades.

Europa viene de una contundente victoria en Marco Simone y su equipo presentará una particularidad ya que repetirá 11 de los 12 jugadores del 2023 y la única excepción será el danés Nicolai Hojgaard cuyo lugar será cubierto por Rasmus Hojgaard, su hermano gemelo.

El equipo europeo estará liderado por Rory McIlroy y Jon Rahm, mientras que en la formación estadounidense sobresalen el número uno Scottie Scheffler, Bryson Dedhambeau y Xander Schauffele.

ryder 2 Los dos equipos antes de la gala.

Los equipos de Estados Unidos y Europa para la Copa Ryder 2025

Estados Unidos: Sam Burns, Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Harris English, Ben Griffin, Russell Henley, Collin Morikawa, Xander Schauffele, J.J. Spaun, Scottie Scheffler, Justin Thomas y Cameron Young. Capitán: Keegan Bradley.

Europa: Ludvig Aberg, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Rasmus Hojgaard, Viktor Hovland, Shane Lowry, Robert MacIntyre, Rory McIlroy, Jon Rahm, Justin Rose y Sepp Straka. Capitán: Luke Donald.

Para ver por TV la Copa Ryder 2025

Viernes 26/9 a las 13:00 Primera jornada / ESPN2 y Plan Premium Disney+

Sábado 27/9 a las 12:55 Segunda jornada / ESPN2 y Plan Premium Disney+

Domingo 28/9 a las 13:00 Ronda final / ESPN2 y Plan Premium Disney+

Lo que hay que saber de la Copa Ryder