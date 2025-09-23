Bautista Placeres, la promesa del pádel de Mendoza que jugará la Copa del Mundo Junior en España

La Copa del Mundo Junior de la FIP se jugará en Reus, en la Costa Daurada cerca de Barcelona, y para Bauti Placeres será su segunda participación en la competencia ya que en 2023 compitió en la categoría Sub 12, en Paraguay.

El único representante de Mendoza en Reus se ganó el derecho a competir nuevamente a nivel mundial por su participación en torneos FIP Promise y selectivos nacionales que además le sirven para estar en un buen nivel de preparación.

La Copa del Mundo Junior de la FIP 2025

Será la 15ta. edición y se celebrará del 29 de septiembre al 5 de octubre.

La ceremonia de apertura es el domingo 28 de septiembre.

Habrá competencia Open (por parejas) y por equipos en las categorías Sub 14, 16 y 18.

mundial padel

Competirán 66 equipos de un total de 36 países.

Los partidos se celebrarán en el Club Tennis Reus Monterols y en el Aurial Reus Mas Sedó, mientras que las finales tendrán lugar en la Reus Arena

El evento es organizado por la FIP y Premier Padel España, con el apoyo del Gobierno de Cataluña, la Provincia de Tarragona – Costa Daurada, y el Ayuntamiento de Reus, en colaboración con la Federación Española (FEP) y la Federación Catalana (FCP).

Bautista Placeres, del Kondor Club a la Copa del Mundo Junior de Pádel

Placeres se formó y se entrena en la Academia Kondor Club a las órdenes de Rubén Miranda, Leandro Moretta y Victoria Palero y con el apoyo permanente de de sus padres y sus compañeros logró ganarse un lugar en su segundo Mundial.

Padel Placeres y el santafesino Berger junto a Leo Moretta, entrenador.

"Hay mucho trabajo detrás para que Bauti tenga el premio de competir a nivel Mundial. Tanto de la Academia Kondor en el día a día, como de sus padres, sus compañeros y también de la Academia José Velozo de Corrientes con quien venimos trabajando en conjunto desde hace dos años", destacó Leo Moretta, uno de los entrenadores.