Torneo Clausura: Newells volvió a perder con Belgrano y la mujer del Ogro Fabbiani estalló en las redes

Los goles de Belgrano los convirtieron Francisco González, a los 38' del primer tiempo, mientras que Nicolás “Uvita” Fernández y Lucas Zelarayan lo hicieron, a los 4' y 42' del complemento, respectivamente.

Por su parte, Darío Benedetto falló un penal para la “Lepra” tapado por el arquero Thiago Cardozo, a los 45' de la etapa inicial, mientras que Gonzalo Maroni, otro ex Boca, se fue expulsado en la visita, a los 6' del segundo periodo.

El Ogro Fabbiani tiene fuerzas para seguir

"Mucha fuerza tengo para seguir. Cuando agarré el club, estaba prácticamente descendido. Con los chicos y el cuerpo técnico lo sacamos adelante con trabajo. El martes tenemos que ganar para seguir sumando", dijo Fabbiani una vez terminado el partido.

"Esto va a ser difícil hasta lo último. No soy de tirar la toalla, y menos lo voy a hacer ahora porque el escudo lo amerita", agregó el ex delantero que vistió la camiseta de Newells.

Las rachas de Belgrano y Newell's

Con este resultado, el conjunto cordobés dejó atrás una racha de cuatro partidos sin triunfos en el campeonato local, alcanzó la séptima posición de la Zona A con 12 puntos -mismos que Defensa y Justicia, Tigre y Huracán- y se está metiendo en los Playoffs. Ahora, los comandados por Ricardo Zielinski deberán visitar a Barracas Central el próximo lunes desde las 15:30.

Por otro lado, el cuadro rosarino, con un clima interno convulsionado, sumó su cuarta derrota en el Torneo Clausura y quedó en la decimocuarta ubicación del Grupo A con 9 unidades. En tanto, recibirá a Estudiantes de La Plata el martes 30 de septiembre a partir de las 19:00.