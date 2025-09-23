Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Torneo Clausura: Newells volvió a perder con Belgrano y la mujer del Ogro Fabbiani estalló en las redes

Belgrano venció como local a Newell´s Old Boys, en la novena fecha del Torneo Clausura, y la mujer del Ogro Fabbiani hizo una dura acusación en las redes sociales.

Por UNO
Belgrano de Córdoba venció como local por 3 a 0 a Newells Old Boys, en la novena fecha del Torneo Clausura 2025, y la mujer del Ogro Fabbiani hizo una dura acusación en las redes sociales una vez terminado el encuentro.

"Hermosa cama", indicó Gimena Vascón, pareja del DT, en su cuenta de Instagram después de que la Lepra rosarina perdiera por segunda vez consecutiva con el Pirata cordobés ya que el pasado miércoles lo había hecho por 3 a 1 en los cuartos de final de la Copa Argentina.

cama fabbiani
Los goles de Belgrano los convirtieron Francisco González, a los 38' del primer tiempo, mientras que Nicolás “Uvita” Fernández y Lucas Zelarayan lo hicieron, a los 4' y 42' del complemento, respectivamente.

Por su parte, Darío Benedetto falló un penal para la “Lepra” tapado por el arquero Thiago Cardozo, a los 45' de la etapa inicial, mientras que Gonzalo Maroni, otro ex Boca, se fue expulsado en la visita, a los 6' del segundo periodo.

El Ogro Fabbiani tiene fuerzas para seguir

"Mucha fuerza tengo para seguir. Cuando agarré el club, estaba prácticamente descendido. Con los chicos y el cuerpo técnico lo sacamos adelante con trabajo. El martes tenemos que ganar para seguir sumando", dijo Fabbiani una vez terminado el partido.

"Esto va a ser difícil hasta lo último. No soy de tirar la toalla, y menos lo voy a hacer ahora porque el escudo lo amerita", agregó el ex delantero que vistió la camiseta de Newells.

Las rachas de Belgrano y Newell's

Con este resultado, el conjunto cordobés dejó atrás una racha de cuatro partidos sin triunfos en el campeonato local, alcanzó la séptima posición de la Zona A con 12 puntos -mismos que Defensa y Justicia, Tigre y Huracán- y se está metiendo en los Playoffs. Ahora, los comandados por Ricardo Zielinski deberán visitar a Barracas Central el próximo lunes desde las 15:30.

Por otro lado, el cuadro rosarino, con un clima interno convulsionado, sumó su cuarta derrota en el Torneo Clausura y quedó en la decimocuarta ubicación del Grupo A con 9 unidades. En tanto, recibirá a Estudiantes de La Plata el martes 30 de septiembre a partir de las 19:00.

