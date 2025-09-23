Capacitación Docente en Inteligencia Artificial para proyectos de investigación

Para más información e inscripción, ingresá a la web de la Universidad de Congreso.

Información

Duración: 2 meses (octubre–noviembre 2025)

Modalidad: 100% online (sincrónico y asincrónico)

Horarios: lunes y jueves a las 19:00 (hora Argentina)

Clases sincrónicas: jueves (quedan grabadas en la plataforma)

Encuentros de consulta: lunes (sesión adicional)

Actividades asincrónicas: materiales, lecturas, foros y trabajos en Moodle

Acreditación: asistencia y trabajos prácticos | Certificados online

Destinatarios: investigadores, becarios, docentes y estudiantes avanzados

Aranceles: 2 cuotas de $15.000°°

Itinerario formativo (2 cursos)

1) Elaboración de proyectos utilizando Inteligencia Artificial Aplicación de IA en todas las etapas del proyecto: elección de tema y paradigma, formulación de preguntas, objetivos e hipótesis, diseño metodológico, muestreo y análisis de datos (cuantitativos y cualitativos), además de gestión bibliográfica con Mendeley.

2) Evaluación de proyectos mediante Inteligencia Artificial Herramientas de IA para analizar y validar proyectos (de investigación, profesionales o de consultoría): revisión de pregunta y justificación, hipótesis y objetivos, metodología, operacionalización de variables, análisis de datos y aspectos éticos, antecedentes, resultados y conclusiones.