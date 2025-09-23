Inicio Sociedad planta
Ni margaritas ni jazmines: la planta con flores coloridas que llena tu jardín de aroma a chocolate

Esta planta produce una floración copiosa y llena de color que se inicia en el verano y se prolonga hasta la llegada del frío

Paula García
Cultiva esta bella flor en el jardín de casa. Imagen: Pixabay.

Las margaritas, las petunias y los jazmines son algunas de las plantas más populares para el jardín. Con unos pocos cuidados, regalan alegría a través de sus flores a lo largo de varios meses del año. A continuación, exploramos una especie que puede ser cultivada en maceta, en el suelo del jardín, en el interior o fuera de casa.

La Cosmos bipinnatus conocida también como flor de primavera o girasol rosáceo es una planta de México y América Central, cuyo cultivo se ha extendido a otras zonas del globo. Tiene flores simples blancas, rosadas y en todos sus matices, fucsias o púrpuras. Crecen y se multiplican fácilmente, incluso en suelos pobres, secos y alcalinos.

Son de fácil cultivo y muy resistentes a las plagas y enfermedades. De hecho, durante siglos, fue una de las plantas imprescindibles en exterior, ya que se presta a crear una pradera colorida con su floración, además de que tienen un suave aroma a chocolate.

planta cosmos bipinnatus

Si estás pensando cultivarlas para adornar maceteros, rocallas o macetas del jardín, no tendrás que preocuparte mucho por sus necesidades. A continuación, compartimos una guía básica para sembrar una flor de primavera.

Cómo cuidar esta planta

Según los expertos de Verdecora, puedes cultivar el Cosmos bipinnatus tanto a partir de semillas como de plántulas del vivero, aunque sembrar directamente en el suelo en primavera es la forma más sencilla y común, ya que las semillas germinan bien.

Antes de entrar en detalles sobre los cuidados de la flor de primavera, hay que tener en cuenta que es una planta vivaz. Esto quiere decir que con la llegada del frío, sus partes aéreas desaparecen por completo. Puedes llevarte el susto de pensar que la planta ha muerto, pero lo más probable es que esté en estado latente, esperando que vuelva el calor.

flores cosmos bipinnatus

La mayor exigencia del girasol rosáceo es que requiere una ubicación con mucha luz, pero sobre todo, mucho sol. No se adapta bien a la semisombra, hasta incluso puede morir. Así que, si deseas cultivarla en el interior de casa, es importante que la coloques en un espacio con luz natural abundante, cerca de la ventana.

No es minuciosa con el suelo, por lo que puede crecer en sustrato neutro, universal o suelos secos. Lo que sí, no soporta el encharcamiento, así que si la cultivas en maceta, tienes que asegurar que tenga un buen drenaje. En lo que respecta al riego, es importante hidratar la planta con moderación, aunque en meses de calor, es recomendable regar cada dos días.

Teniendo en cuenta los cuidados mencionados, puedes cultivar esta hermosa planta para llenar tu jardín de flores coloridas, parecidas a las margaritas, pero con un aroma intenso y dulce.

