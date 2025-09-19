La Universidad de Congreso abre un nuevo posgrado: Maestría en Dirección de Recursos Humanos

WhatsApp Image 2025-05-07 at 3.33.23 PM(1) La Maestría propone una formación que integra toma de decisiones basada en evidencia, resolución de casos reales en equipo.

“Formamos directivos capaces de alinear cultura, negocio y personas, con criterio ético y visión de largo plazo”, afirmó la magister María Alejandra Rodríguez, directora académica.

“El aula sincrónica y los casos reales elevan la experiencia y la hacen inmediatamente aplicable”, señaló el magister Daniel Díaz Diésel, director ejecutivo.

Información