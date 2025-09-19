Inicio Sociedad Universidad de Congreso
Nueva formación

La Universidad de Congreso abre un nuevo posgrado: Maestría en Dirección de Recursos Humanos

La Maestría propone una formación que integra toma de decisiones basada en evidencia, resolución de casos reales en equipo

Por UNO
La Universidad de Congreso dictará una Maestría en Dirección de Recursos Humanos.

La Universidad de Congreso anuncia la apertura de postulaciones para la Maestría en Dirección de Recursos Humanos, un posgrado con enfoque en liderazgo 360 y pensamiento crítico orientado a profesionales que desean conducir la transformación estratégica del capital humano en organizaciones dinámicas.

Inscripciones aquí:

Por qué esta Maestría

En el actual contexto empresarial, Recursos Humanos es un pilar estratégico para la competitividad. La Maestría propone una formación que integra toma de decisiones basada en evidencia, resolución de casos reales en equipo y el intercambio con un cuerpo docente cosmopolita (Argentina, Perú, Chile, EE. UU., España y México), asegurando diversidad de enfoques y pertinencia regional e internacional.

WhatsApp Image 2025-05-07 at 3.33.23 PM(1)
La Maestría propone una formación que integra toma de decisiones basada en evidencia, resolución de casos reales en equipo.

“Formamos directivos capaces de alinear cultura, negocio y personas, con criterio ético y visión de largo plazo”, afirmó la magister María Alejandra Rodríguez, directora académica.

“El aula sincrónica y los casos reales elevan la experiencia y la hacen inmediatamente aplicable”, señaló el magister Daniel Díaz Diésel, director ejecutivo.

Información

  • Inicio: octubre de 2025
  • Cursado: lunes y jueves 17.00–19.30 (hora Argentina) | 100 % online sincrónico
  • Metodología: resolución de casos reales y trabajo en equipo
  • Docentes: perfiles de Argentina, Perú, Chile, EE. UU., España y México
  • Cupos: limitados
  • Título a otorgar: Magister en Dirección de Recursos Humanos
  • Validez y acreditación: Título de Validez Nacional. Acreditación universitaria nacional (CONEAU), con aprobación el 13 de febrero de 2023, Sesión N.º 584, Acta N.º 584.

