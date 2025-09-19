La Universidad de Congreso abre un nuevo posgrado: Maestría en Dirección de Recursos Humanos

La Universidad de Congreso anuncia la apertura de postulaciones para la Maestría en Dirección de Recursos Humanos, un posgrado con enfoque en liderazgo 360 y pensamiento crítico orientado a profesionales que desean conducir la transformación estratégica del capital humano en organizaciones dinámicas.
La Maestría propone una formación que integra toma de decisiones basada en evidencia, resolución de casos reales en equipo