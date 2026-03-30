Confirmado el precio del dólar este martes 31 de marzo cuando abran los bancos

En Argentina, el precio del dólar es una de las consultas que más se hacen, ya que muchos de los precios se rigen por la moneda norteamericana, al mismo tiempo que una gran parte de los argentinos ahorra en dólares para sentirse más seguros ante la inflación.

En ese sentido, los bancos confirmaron que el precio del dólar en la mañana de este martes 31 de marzo estará por encima de los $1.400 en una gran parte de las entidades. En tanto, el dólar blue se volverá a mostrar por encima del oficial mostrando una suba con respecto al precio que tuvo durante la semana pasada.