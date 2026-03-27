El dólar oficial anotó su tercera baja consecutiva en consonancia con el blue que también cayó

En una jornada de movimientos mixtos, el mercado cambiario cerró este viernes 27 de marzo con señales de estabilidad, aunque con una tendencia marcada: el dólar oficial cerró la semana "en rojo". Así, el tipo de cambio mayorista no logró compensar las caídas de los días previos, consolidando una racha bajista por tercer día consecutivo.
En el balance de los últimos 5 días, el oficial acumuló una baja de $8 en el sector mayorista y quedó en este viernes en $1.382,50. Este retroceso semanal pone al dólar mayorista en camino a cerrar marzo con signo negativo. Un dato clave para el mercado es la brecha: con el techo de la banda cambiaria fijado en $1.649,13, la distancia actual se sitúa en el 19,3%.
En las pizarras del Banco Nación (BNA), el dólar minorista aumentó $15 en relación al jueves y quedó en los $1.405, lo que arrastró las cotizaciones vinculadas al consumo: el dólar tarjeta / turista cerró en $1.826,50 (incluyendo el recargo del 30% deducible de Ganancias).
Los dólares financieros y el blue
A contramano del oficial, las cotizaciones libres mostraron subas más pronunciadas durante el viernes, aunque sin desbordes:
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Dólar MEP: operó al alza en $1.421,35.
Contado con Liquidación (CCL): la herramienta utilizada por las empresas para girar divisas al exterior se ubicó en $1.470,12.
Dólar blue: en las cuevas de la Ciudad de Mendoza, el informal bajó $10 y se comercializó a $1.419 para la venta.