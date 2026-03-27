El dólar oficial anotó su tercera baja consecutiva en consonancia con el blue que también cayó

En el balance de los últimos 5 días, el oficial acumuló una baja de $8 en el sector mayorista y quedó en este viernes en $1.382,50. Este retroceso semanal pone al dólar mayorista en camino a cerrar marzo con signo negativo. Un dato clave para el mercado es la brecha: con el techo de la banda cambiaria fijado en $1.649,13, la distancia actual se sitúa en el 19,3%.

En las pizarras del Banco Nación (BNA), el dólar minorista aumentó $15 en relación al jueves y quedó en los $1.405, lo que arrastró las cotizaciones vinculadas al consumo: el dólar tarjeta / turista cerró en $1.826,50 (incluyendo el recargo del 30% deducible de Ganancias).