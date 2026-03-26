Con el blue en alza, el dólar cayó debajo de $1.400 a un nuevo piso desde febrero

dolares (18) El dólar oficial perdió $10 este jueves.

El tipo de cambio mayorista anotó su tercer retroceso consecutivo al caer $9,50 (-0,7%) y terminar la jornada en los $1.368. Y así ratificó la brecha con el techo de la banda arriba del 20%, por primera vez en nueve meses.

Por su parte, el dólar tarjeta o turista, equivalente al minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.807.

Por qué el dólar está tranquilo

Entre los financieros alternativos la dinámica los dejó arriba del blue, como el dólar MEP, al tocar $1.399,70 tras una caída de 1,5%. Y aunque el dólar contado con liquidación (CCL) perdió sólo 0,25%, terminó en $1.448,72.

Así, a diferencia del informal, los dólares financieros confirmaron la calma cambiaria existente y que tiene algunas explicaciones.

Según los analistas, la próxima liquidación de la cosecha de granos genera una expectativa de mayor flujo de divisas que explica la actual estabilidad cambiaria. Pero hay otros factores, como la tasa de interés en pesos que resulta más atractiva que apostar al dólar, además de un superávit energético en medio de una liquidez limitada.

En ese contexto, el dólar mayorista siguió despegándose de los $1.400 y cerró a $1.368. Una cotización que el Banco Central volvió a aprovechar para adquirir U$S146 millones con los que acumuló compras por U$S1.217 millones aunque no alcanzaron para engrosar sus reservas.