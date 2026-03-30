Patentes ausentes y dolores de cabeza: viveza criolla, delincuencia y falta de control

Viveza criolla

Una alta fuente policial destacó la primera dificultad que se presenta. Muchos conductores ya recibieron su chapa patente nueva, pero prefieren seguir optando por el rústico papel de la franja de circulación. El objetivo: evitar ser tomados por cámaras de seguridad que aplican multas en forma automática.

Para los efectivos policiales es una situación difícil de supervisar ya que no se puede determinar en un control rutinario de calle si al vehículo ya se le entregó la patente por parte del Registro del Automotor.

autos sin patente (10) Indicaron que es complejo determinar en un control rutinario de calle si al vehículo ya se le entregó la patente o no.

Situación similar ocurre con algunos conductores que directamente tapan o modifican algún número del dominio. Una "mancha accidental de barro" o una tira roja contra la envidia son los ejemplos más clásicos. En este caso, si un vehículo es encontrado por la autoridad policial con su patente oculta o modificada debe ser sometido a una multa.

Patentes extranjeras

Otro problema que se presenta es más grave, al menos a nivel impositivo. Vehículos extranjeros que circulan en Mendoza día a día pese a tener el permiso vencido.

El caso más común son los vehículos que provienen de Chile, generalmente de alta gama. Desde la cúpula del Ministerio de Seguridad aseguraron haber detectado casos de rodados con patente trasandina que son manejados por mendocinos en forma diaria.

autos sin patente (2) El Ministerio de Seguridad sostuvo que detectaron casos de vehículos con patente trasandina que son manejados por mendocinos en forma diaria.

El acuerdo entre ambos países permite una especie de visa de 90 días de permanencia para los vehículos que cruzan la frontera. Pero algunos no regresan nunca más a su país de origen. Tampoco se realiza el trámite de importación. Una fuente policial detalló que es común ver autos de alta gama en barrios privados con dominio chileno o hasta estadounidense. En definitiva, evitan pagar los impuestos correspondientes, ergo, se trata de casos de contrabando.

Delincuencia en Marketplace

Otro problema que detectaron las autoridades policiales con respecto a las patentes no es relativo a las demoras en las entregas, sino con las redes sociales. En los últimos años, la página de Facebook Marketplace se convirtió en una opción muy recurrida para la compra/venta de todo tipo de artículos, incluyendo vehículos.

Pero algunos vendedores descuidados suelen subir fotos de su auto donde los números y letras de la patente son perfectamente visibles. Muchos otros tiene la precaución de taparlos antes de hacer pública esa información.

¿En qué puede afectar si no se toma este recaudo? Los delincuentes suelen utilizar autos "mellizos" para cometer delitos. Se trata de vehículos robados a los cuales le colocan una patente falsa perteneciente a otro. Y Marketplace ayuda bastante con esa tarea.

El ejemplo es: si un ladrón robó un auto Peugeot 208 color blanco lo primero que hace es cambiarle la patente para no ser detenido en un control policial con pedido de captura. Lo más sencillo es poner en el buscador de Marketplace "Peugeot 208 blanco" y le saldrán decenas de opciones. Si algún vendedor distraído dejó a la vista su número de dominio, será usado por el delincuente para la nueva patente del auto sustraído.