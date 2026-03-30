La Reserva Natural Laguna de Llancanelo, ubicada en el departamento de Malargüe, marcó un nuevo hito en la historia de la conservación ambiental de Mendoza. El humedal fue incorporado oficialmente a la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP), una organización internacional dedicada a proteger los hábitats críticos que estas especies utilizan durante sus extensas migraciones a lo largo del continente americano.
La Laguna de Llancanelo ya es parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras
El humedal malargüino Llancanelo, clave para la biodiversidad, recibió una distinción internacional. Refuerzan las políticas de conservación y ecoturismo
Con una superficie que ronda las 65.000 hectáreas, Llancanelo funciona como un oasis de biodiversidad que alberga a más de 150 especies de aves. Algunas de las especies recorren hasta 16.000 kilómetros en sus rutas migratorias.
Llancanelo tiene relevancia global ya que el humedal, que ya ostenta el título de Sitio Ramsar desde 1995 debido a su importancia internacional, es un ecosistema único en una región semidesértica.
La incorporación a la RHRAP no es solo un título honorífico; es un reconocimiento a la función vital de la laguna como sitio de parada y alimentación para aves migratorias que viajan miles de kilómetros, desde el Ártico hasta la Patagonia. Entre las especies más emblemáticas se encuentran el Flamenco Austral, el Cisne de Cuello Negro y diversas variedades de patos y gallaretas.
Llancanelo: compromiso con la conservación
El gobierno de Mendoza, a través de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, destacó que este logro es el resultado de años de gestión y monitoreo. Con este nuevo estatus, se avanzó en un acuerdo para fortalecer la conservación, lo que implica una mayor cooperación técnica internacional y el acceso a recursos para la preservación del espejo de agua y sus costas.
"Este es otro hito para las áreas naturales de nuestra provincia. Llancanelo no solo es un patrimonio de los mendocinos, sino un eslabón fundamental para la vida silvestre de todo el hemisferio", señalaron las autoridades provinciales durante el anuncio.
Llancanelo: ecoturismo y futuro sostenible
Además de su valor biológico, la Laguna de Llancanelo se consolida como uno de los principales atractivos del Circuito de la Ruta 186. El reconocimiento internacional promete impulsar el ecoturismo y el avistaje de aves, actividades que generan un impacto económico positivo en Malargüe de manera sustentable.
Para los visitantes, Llancanelo ofrece un paisaje imponente donde el espejo agua se encuentra con el entorno volcánico de la Payunia, creando un contraste visual único. Sin embargo, el acceso sigue estando regulado y supervisado por Guardaparques para garantizar que la presencia humana no interfiera con los ciclos naturales de las especies que allí habitan.
Con esta distinción, Mendoza reafirma su liderazgo en la protección de humedales y se compromete a seguir trabajando en la restauración de estos ecosistemas críticos frente a los desafíos del cambio climático y la escasez hídrica.
Cómo llegar a Llancanelo desde la ciudad de Malargüe
La Laguna de Llancanelo se encuentra en el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza. Está ubicada a unos 75 kilómetros de la ciudad de Malargüe, en una zona de transición entre la montaña y la estepa volcánica de la Payunia.
El recorrido es seguir estos pasos:
- Salida por la Ruta Nacional 40: Debes conducir hacia el sur desde la ciudad de Malargüe por aproximadamente 21 kilómetros (tramo asfaltado).
- Desvío a la Ruta Provincial 186: Al llegar al cruce, debes girar a la izquierda (hacia el este) para tomar la Ruta 186.
- Tramo Final: Desde el cruce, quedan unos 54 kilómetros adicionales hasta la reserva.
El camino de las ruta 186 es de ripio y suelo natural. Suele presentar algunos "serruchos" y, tras las tormentas recientes se reportaron sectores con acumulación de agua o barro.
Si bien se puede llegar en vehículos altos, lo ideal es realizar el trayecto en camionetas o vehículos 4x4, especialmente si ha llovido recientemente.
- Precaución: Es una zona con actividad petrolera, por lo que podrías cruzarte con camiones y vehículos pesados.
Requisitos de Ingreso a Llancanelo
No es posible entrar libremente sin gestión previa:
- Ticket de Ingreso: Es obligatorio contar con un ticket que se obtiene a través de la web oficial de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza.
- Guía Obligatorio: En algunas épocas o zonas de la reserva, se requiere el acompañamiento de guías autorizados para minimizar el impacto ambiental.