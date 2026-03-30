La Laguna de Llancanelo ya es parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras

Llancanelo-Flamenco.jpg Llancanelo alberga a más de 150 especies de aves, de las cuales algunas recorren hasta 16.000 kilómetros en sus rutas migratorias.

La incorporación a la RHRAP no es solo un título honorífico; es un reconocimiento a la función vital de la laguna como sitio de parada y alimentación para aves migratorias que viajan miles de kilómetros, desde el Ártico hasta la Patagonia. Entre las especies más emblemáticas se encuentran el Flamenco Austral, el Cisne de Cuello Negro y diversas variedades de patos y gallaretas.

Llancanelo: compromiso con la conservación

El gobierno de Mendoza, a través de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, destacó que este logro es el resultado de años de gestión y monitoreo. Con este nuevo estatus, se avanzó en un acuerdo para fortalecer la conservación, lo que implica una mayor cooperación técnica internacional y el acceso a recursos para la preservación del espejo de agua y sus costas.

Llancanelo Acuerdo Aves

"Este es otro hito para las áreas naturales de nuestra provincia. Llancanelo no solo es un patrimonio de los mendocinos, sino un eslabón fundamental para la vida silvestre de todo el hemisferio", señalaron las autoridades provinciales durante el anuncio.

Llancanelo: ecoturismo y futuro sostenible

Además de su valor biológico, la Laguna de Llancanelo se consolida como uno de los principales atractivos del Circuito de la Ruta 186. El reconocimiento internacional promete impulsar el ecoturismo y el avistaje de aves, actividades que generan un impacto económico positivo en Malargüe de manera sustentable.

Para los visitantes, Llancanelo ofrece un paisaje imponente donde el espejo agua se encuentra con el entorno volcánico de la Payunia, creando un contraste visual único. Sin embargo, el acceso sigue estando regulado y supervisado por Guardaparques para garantizar que la presencia humana no interfiera con los ciclos naturales de las especies que allí habitan.

Con esta distinción, Mendoza reafirma su liderazgo en la protección de humedales y se compromete a seguir trabajando en la restauración de estos ecosistemas críticos frente a los desafíos del cambio climático y la escasez hídrica.

Llancanelo es el hábitat de miles de aves.

Cómo llegar a Llancanelo desde la ciudad de Malargüe

La Laguna de Llancanelo se encuentra en el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza. Está ubicada a unos 75 kilómetros de la ciudad de Malargüe, en una zona de transición entre la montaña y la estepa volcánica de la Payunia.

El recorrido es seguir estos pasos:

Salida por la Ruta Nacional 40: Debes conducir hacia el sur desde la ciudad de Malargüe por aproximadamente 21 kilómetros (tramo asfaltado).

Debes conducir hacia el desde la ciudad de Malargüe por aproximadamente (tramo asfaltado). Desvío a la Ruta Provincial 186: Al llegar al cruce, debes girar a la izquierda (hacia el este) para tomar la Ruta 186.

Al llegar al cruce, debes girar a la (hacia el este) para tomar la Ruta 186. Tramo Final: Desde el cruce, quedan unos 54 kilómetros adicionales hasta la reserva.

El camino de las ruta 186 es de ripio y suelo natural. Suele presentar algunos "serruchos" y, tras las tormentas recientes se reportaron sectores con acumulación de agua o barro.

Si bien se puede llegar en vehículos altos, lo ideal es realizar el trayecto en camionetas o vehículos 4x4, especialmente si ha llovido recientemente.

Precaución: Es una zona con actividad petrolera, por lo que podrías cruzarte con camiones y vehículos pesados.

Requisitos de Ingreso a Llancanelo

No es posible entrar libremente sin gestión previa:

Ticket de Ingreso: Es obligatorio contar con un ticket que se obtiene a través de la web oficial de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza.

Es obligatorio contar con un ticket que se obtiene a través de la web oficial de la Dirección de Renovables de Mendoza. Guía Obligatorio: En algunas épocas o zonas de la reserva, se requiere el acompañamiento de guías autorizados para minimizar el impacto ambiental.