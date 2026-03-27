Por menos de 2.000 dólares: estos son los autos que se compran por ese precio en Argentina

Las variantes de marcas tradicionales también ocupan un lugar central en la oferta disponible. El Ford Ka con motor 1.3 surge como una de las recomendaciones más firmes debido a su agilidad urbana y bajo consumo de combustible. Con un valor de 3.000.000 de pesos, esta unidad posee un interior bien conservado y mantenimiento reciente en el tren delantero. No todos los hallazgos resultan igual de positivos, ya que ejemplares como una Renault Fuego o un BMW incendiado demuestran que el estado de abandono abunda cuando los valores caen por debajo del promedio razonable de venta.

¿Son confiables?

La nobleza mecánica define la supervivencia de estos autos a través del tiempo. El Ford Escort con motor AP se posiciona como una compra inteligente por su facilidad de reparación y la vigencia de sus componentes. Esta unidad específica cuenta con cubiertas nuevas y un servicio integral realizado hace apenas seis meses. La descripción del vendedor aporta tranquilidad, un factor escaso cuando se manejan montos tan bajos en moneda nacional o en dólares. El usuario busca, ante todo, un transporte que no requiera visitas inmediatas al taller mecánico tras la transacción.

escort El Ford Escort, un clásico de la Argentina de los 90.

El Renault 9 aparece como otra herramienta de trabajo confiable dentro de Argentina. Con un motor 1.4 y un interior que respeta la originalidad de fábrica, este modelo se ofrece por 2.950.000 pesos. Aunque el paso de los años sea evidente en la estética, su funcionamiento mecánico permite un uso cotidiano sin sobresaltos. Finalmente, el Volkswagen Pointer cierra el grupo de recomendados con aire acondicionado activo y reparaciones de suspensión terminadas. La clave del éxito en estas operaciones reside en distinguir la basura automotriz de los vehículos que simplemente necesitan un nuevo dueño cuidadoso.

Selección de los vehículos más destacados

Embed - AUTOS USADOS por u$s 2.000 ¿Que BASURAS encuentro?