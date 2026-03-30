Mema descartó subas en el boleto de colectivo pese al aumento de la nafta

Metrotranvia SUBE Mendotran Las últimas actualizaciones del boleto de colectivo fueron en enero de 2026 y noviembre de 2025.

Sube la nafta, sube el costo del colectivo: ¿sube el boleto?

El precio de los combustibles subió 13 veces en 20 días, en lo que va de marzo, lo que impacta drásticamente en el costo del transporte en general.

El último informe técnico del Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) marcaba un costo promedio del transporte público de $4.081,95 por kilómetro recorrido. Buena parte de ese valor es asumido por el Gobierno provincial, que subsidia el precio del boleto. De hecho, si el sistema funcionase sin asistencia del Estado, la tarifa plana debería estar en unos $4.500.

Con ese informe se formalizó la actualización de costos que comenzó a regir el 1 de marzo. Ahora, a pesar de los incrementos sucesivos de la nafta desde entonces, las empresas concesionarias del servicio urbano, interurbano, de media y larga distancia deberán esperar hasta la nueva revisión, que será dentro de dos meses.

“Hasta el 2023 veníamos prácticamente con una suba cada 15 días de combustible, por lo tanto, lamentablemente por la situación, pero afortunadamente en cuanto al funcionamiento del sistema, el mismo ya está acostumbrado a las variaciones de precios”, explicó Natalio Mema, en diálogo con radio Nihuil.

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Esto significa que las 3 variables más dinámicas que componen el costo del transporte público: paritaria, precio del dólar y del combustible, se actualizan de manera trimestral. “Después, una vez al año, actualizamos el resto de las variables que hacen al costo del sistema”, señaló el ministro.

“Esta metodología es la que se viene aplicando históricamente. La actualización de precios no impacta en la tarifa que paga el usuario, aunque sí encarece el costo del servicio que pagamos todos a través del Estado”, explicó.

Hacia el futuro, “así como bajó el dólar, espero que, una vez que tenga resolución la guerra del Golfo, también baje el combustible y, con eso, bajen los costos del transporte público en esta economía que tiende a estabilizarse”, analizó Mema.

Por el momento, entonces, “la tarifa de colectivo no se va a tocar”, concluyó el ministro de Gobierno.