13 aumentos en 20 días: cuánto costaba la nafta el 8 de marzo y cuánto cuesta hoy

Entre el precio original de la nafta y el último aumento, hay $400 de diferencia, lo que implica un incremento del 24% tan solo en marzo, superando cualquier proyección de inflación que estuviera dada para el mismo período.

Así fueron algunos de los principales momentos de esta maratón de aumentos que hay tenido la nafta en YPF en el mes de marzo:

Hasta el 7 de marzo: $1.627 (Precio base).

$1.627 (Precio base). 8 de marzo: $1.707 (Primer aumento de la serie).

$1.707 (Primer aumento de la serie). 16 de marzo: $1.796 (El precio empieza a subir cada 24-48 horas).

$1.796 (El precio empieza a subir cada 24-48 horas). 24 de marzo: $1.952 (Se acerca a la barrera de los dos mil).

$1.952 (Se acerca a la barrera de los dos mil). 27 de marzo: $2.002 (La nafta súper perfora los $2.000 por primera vez).

$2.002 (La nafta súper perfora los $2.000 por primera vez). 28 de marzo: $2.027 (Último ajuste confirmado).

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¿Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta hoy?

Con el último aumento de nafta, la diferencia a la hora de llenar el tanque de un automóvil es bastante notoria. En el caso de un vehículo que posea tanque de 50 litros, esto es lo que costaba antes del primer aumento de marzo y lo que cuesta hoy:

Llenar el tanque el 7 de marzo: Costaba $81.350.

Llenar el tanque hoy (30 de marzo): Cuesta $101.350.

Es decir, la diferencia para todo aquel que usa nafta super es de $20.000, a causa de los 13 aumentos en el precio del combustible durante el mes de marzo.