Gobierno confirmó el pago con aumento a la mayoría de estatales: cómo quedó el mínimo docente

medicos paritarias salario ampros Incógnita sobre el aumento a profesionales de la salud agrupados en AMPROS. La paritaria se cerró con doble rechazo por parte del gremio.

Cobro con aumento para docentes

El primero de los “grandes” en acordar con el Gobierno provincial fue el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que nuclea a docentes y celadores dependientes de la DGE.

El aumento confirmado con el que vendrán los sueldos este martes es del 7%. En mayo, llegará otro del 3%. Ambos no acumulativos y calculados sobre la base fija de diciembre de 2025.

En el caso de los salarios docentes titulares y los suplentes equiparados, el incremento alcanza al Básico (ítem 1003) y al Estado Docente (ítem 1313). En el de los celadores, al Básico (ítem 1003), Convenio Celadores Paritaria 2013 (ítem 1423) y Adicional Convenio Celadores Paritaria 2008 (ítem 3097).

docentes mendoza Docentes y celadores cobrarán con el aumento del 7%. Foto: Gobierno de Mendoza

Además, comenzará a regir el nuevo Salario Mínimo Neto Provincial Docente; mientras que, según el caso particular de cada empleado, el sueldo podrá incluir incentivos y adicionales que correspondan.

Con el aumento, el mínimo garantizado de bolsillo (neto) para un docente de grado con hasta 11 años de antigüedad y un solo cargo quedó en $759.165. En mayo, ascenderá a $780.450.