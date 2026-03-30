Gobierno confirmó el pago con aumento a la mayoría de estatales: cómo quedó el mínimo docente

Gobierno confirmó que este martes 31 de marzo estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales. Se pone en marcha el nuevo mínimo docente y hay incógnita sobre el aumento a los profesionales de la salud.
De los tres gremios estatales principales, SUTE y ATE aceptaron la propuesta de aumento salarial para el primer semestre del año. No así AMPROS, cuya paritaria quedó cerrada y sin novedades respecto de la posibilidad de que el gobernador Alfredo Cornejo implemente una suba por decreto para el sector.
El sindicato de los médicos rechazó tanto la primera como la segunda oferta. “El 10% basado en diciembre del año pasado representa un kilo de carne de carne mensual”, expresó sobre la última propuesta salarial la secretaria gremial Claudia Iturbe. Desde entonces comenzó un plan de lucha y Gobierno dio por concluida la paritaria.
Cobro con aumento para docentes
El primero de los “grandes” en acordar con el Gobierno provincial fue el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que nuclea a docentes y celadores dependientes de la DGE.
El aumento confirmado con el que vendrán los sueldos este martes es del 7%. En mayo, llegará otro del 3%. Ambos no acumulativos y calculados sobre la base fija de diciembre de 2025.
En el caso de los salarios docentes titulares y los suplentes equiparados, el incremento alcanza al Básico (ítem 1003) y al Estado Docente (ítem 1313). En el de los celadores, al Básico (ítem 1003), Convenio Celadores Paritaria 2013 (ítem 1423) y Adicional Convenio Celadores Paritaria 2008 (ítem 3097).
Además, comenzará a regir el nuevo Salario Mínimo Neto Provincial Docente; mientras que, según el caso particular de cada empleado, el sueldo podrá incluir incentivos y adicionales que correspondan.
Con el aumento, el mínimo garantizado de bolsillo (neto) para un docente de grado con hasta 11 años de antigüedad y un solo cargo quedó en $759.165. En mayo, ascenderá a $780.450.