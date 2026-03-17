ATE votó a favor de la oferta salarial del Gobierno mientras AMPROS acelera un plan de lucha

Adriana Iranzo ATE.jpg ATE votó por aceptar la oferta de aumento salarial del 10%.

En ese ámbito, la sindicalista aprovechó la ocasión para enfrentar a AMPROS, que representa a los profesionales de la salud, y pedirles a los empleados que se afilien a ATE: “AMPROS rechazó la oferta del 10%. No les conviene estar en el régimen 38 por eso les digo a los profesionales no médicos que vengan y se afilien a nuestro gremio”.

El plan de lucha de AMPROS

Claudia Iturbe, secretaria gremial de AMPROS, aseguró que los delegados decidieron “junto a los profesionales comenzar una lucha gremial en todos los efectores de la provincia con asambleas diarias de 9 a 10 de la mañana”.

La oferta del 10% -misma para todos los sectores- del Gobierno no ha sido aceptada por el gremio. “La paritaria para nosotros no es más que un decreto encubierto. Los profesionales de la Salud de Mendoza necesitan recomponer su salario, con el 40% de aumento perdido desde el 2020, aumento que el mismo Cornejo se otorgó a él y a todos sus funcionarios”, dijo Iturbe este martes.

“El 10% basado en diciembre del año pasado representa un kilo de carne de carne mensual”, descargó.

Claudia Iturbe Ampros Claudia Iturbe, representante gremial de AMPROS.

Iturbe resaltó, además, que los prestadores de salud “llevan más de 6 años en negro, en condiciones precarias”; y que, en virtud de ello, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “examinará al Gobierno de Mendoza por las prácticas desleales”.