ATE votó a favor de la oferta salarial del Gobierno mientras AMPROS acelera un plan de lucha

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dará un sí como respuesta a la segunda oferta salarial propuesta por el Gobierno, después de que la paritaria corriera peligro tras el rechazo de la primera propuesta. La decisión fue adoptada por mayoría en plebiscito. La negociación con AMPROS, en tanto, sigue frenada.
La oferta de aumento salarial que le cerró a los empleados representados por ATE es la del 10% en dos tramos: 7% en marzo y 3% en mayo. Ese porcentaje se aplicará entonces a los trabajadores de Administración Central, Licenciados en Enfermería, Salud y Desarrollo Social.
La oferta, dijeron en ATE, incluye además el compromiso de discutir mejoras específicas de cada sector. “Y esto se pudo lograr gracias a la lucha que dieron los trabajadores y todos los dirigentes de ATE”, dijo en conferencia de prensa la secretaria gremial Adriana Iranzo.
En ese ámbito, la sindicalista aprovechó la ocasión para enfrentar a AMPROS, que representa a los profesionales de la salud, y pedirles a los empleados que se afilien a ATE: “AMPROS rechazó la oferta del 10%. No les conviene estar en el régimen 38 por eso les digo a los profesionales no médicos que vengan y se afilien a nuestro gremio”.
El plan de lucha de AMPROS
Claudia Iturbe, secretaria gremial de AMPROS, aseguró que los delegados decidieron “junto a los profesionales comenzar una lucha gremial en todos los efectores de la provincia con asambleas diarias de 9 a 10 de la mañana”.
La oferta del 10% -misma para todos los sectores- del Gobierno no ha sido aceptada por el gremio. “La paritaria para nosotros no es más que un decreto encubierto. Los profesionales de la Salud de Mendoza necesitan recomponer su salario, con el 40% de aumento perdido desde el 2020, aumento que el mismo Cornejo se otorgó a él y a todos sus funcionarios”, dijo Iturbe este martes.
“El 10% basado en diciembre del año pasado representa un kilo de carne de carne mensual”, descargó.
Iturbe resaltó, además, que los prestadores de salud “llevan más de 6 años en negro, en condiciones precarias”; y que, en virtud de ello, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “examinará al Gobierno de Mendoza por las prácticas desleales”.