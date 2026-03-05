El SUTE aceptó la oferta de aumento del Gobierno y los docentes recibirán un 10% en dos cuotas

Gustavo Correa paritarias.jpg El secretario general del SUTE, Gustavo Correas oficializó la aceptación de la oferta de aumento del Gobierno en la Subsecretaría de Trabajo.

"En la votación 149 congresales aceptaron esa oferta de aumento y sólo 44 votaron por rechazarla, así es que con esa postura iremos a notificar la aceptación a la Subsecretaría de Trabajo", contó el gremialista cuando iba camino a oficializar la decisión.

Hay que recordar que el Gobierno les había ofrecido darles un aumento del 7% en marzo y el 3% restante en mayo, con miras de reabrir la paritaria el 15 de junio, ya para discutir los aumentos del segundo semestre.

Con esta decisión el gremio docente se convierte en el primero en aceptar la propuesta oficial en paritarias.

Hay que recordar que luego de no llegar a un acuerdo con ATE, el Gobierno decidió otorgarle a esos trabajadores estatales un aumento por decreto del 7%, también en dos cuotas.

El SUTE también acordó manifestaciones

En el plenario del SUTE, además de la aceptación del aumento, también se decidió "visibilizar" otros reclamos extra salariales.

Ese plan de lucha incluye que se van a manifestar primero en el Carrusel de Vendimia este sábado 7 de marzo, y más tarde también en los actos oficiales del 24 de marzo y en el inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura el 1° de Mayo.

Ampros rechazó las dos ofertas de aumento

El escenario también suma diferencias del Gobierno con el gremio de Ampros, sindicato que representa a profesionales de la salud. Ese sindicato rechazó la primera oferta del 7% de aumento en total, y más tarde también la segunda oferta del 10% de aumento en su mesa paritaria.

Desde el gremio consideraron insuficiente el ofrecimiento, que según marcaron significaba un incremento de $17.000 y reclamaron una recomposición mayor que contemple la situación salarial del sector sanitario.

"El aumento no alcanza ni para comprar un kilo de carne" se quejó la cúpula de ese gremio.

Por tanto, también se prevé que ellos se sumen a la manifestación en el mismo Carrusel de Vendimia.