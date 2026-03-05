En la antesala del viaje de Milei a Washington, Argentina se suma a coalición de seguridad que impulsa EE.UU.

Los conceptos clave de la declaración firmada por Presti son tres: se reafirman los vínculos de seguridad y defensa, fundamentados en un compromiso compartido con la paz, la soberanía y la seguridad en el hemisferio occidental.

Además, se respeta la soberanía de cada una de las naciones firmantes en consonancia con acuerdos bilaterales existentes y leyes de los respectivos países.

“Se reconoce la importancia estratégica de fortalecer la cooperación entre los socios alineados con un interés común en un hemisferio occidental seguro y promedio”, indicaron desde Defensa.

Desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, el departamento de Guerra de Estados Unidos fijó como prioridad su relación con los países latinoamericanos para desplazar a China de su influencia económica y con la idea de generar un bloque regional bajo su ala.

Este nuevo acuerdo tendría a su cargo luchar contra el narcoterrorismo en la región, y si bien Carlos Presti firmaría el acuerdo, no sería vinculante.

Así lo confirmaron fuentes cercanas a la cartera, la Argentina por el momento no tendría obligaciones tras la firma de este acuerdo.

javier milei

Según la Constitución Nacional, las Fuerzas Armadas argentinas no pueden intervenir en Seguridad interior, y por lo tanto por el momento no podrían participar de un plan de Seguridad Interno.

Aun así, hay que recordar el impulso que Luis Petri dio en el Congreso durante su gestión al frente de la cartera para lograr que las Fuerzas Armadas puedan participar de la lucha contra el narcotráfico, algo que por el momento no se ha materializado.

“Los Estados del continente enfrentamos amenazas de naturaleza similar, aunque de distinta intensidad, que afectan a nuestros ciudadanos, a nuestros bienes, a nuestros recursos estratégicos y a nuestras infraestructuras críticas. Frente a estos desafíos, la Defensa constituye una función central del Estado”, declaró Presti una vez terminada la conferencia.

En este sentido, la Argentina “ocupa un lugar clave en el extremo sur del continente”.

“Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministros globales, a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva”, sostuvo el ministro, en línea con el discurso de la apertura de Sesiones de Javier Milei.

Por este motivo, Presti aseguró que la posición argentina sitúa al país como “un nodo relevante dentro de la arquitectura de seguridad regional y global, con la responsabilidad de contribuir a la estabilidad del sistema internacional”.

“Al suscribir esta Declaración multilateral, ratificamos nuestra voluntad de cooperación y trabajo conjunto frente a desafíos comunes, dentro de nuestro marco constitucional, en estricto apego al cumplimiento de las leyes y las normas vigentes”, concluyó.