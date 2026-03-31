Inicio Sociedad esponja
Secreto de limpieza

¿Qué significa y para qué sirve el borde de la esponja de lavar los platos?

La esponja de la cocina es un elemento clave en el hogar, de uso diario y con algunos secretos de uso que seguramente no conocías

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Sigue leyendo para descubrir qué significa este detalle de diseño en la esponja.

Sigue leyendo para descubrir qué significa este detalle de diseño en la esponja.

Al comprar una esponja de cocina, hay que considerar y tener en cuenta muchas cosas: la forma, el tamaño, si tiene metal o estropajo, si es económica o un poco más costosa. La esponja, su precio y material, determinarán la vida útil de la misma y la cantidad de lavados.

Seguramente alguna vez compraste una de esas esponjas de platos que vienen con una especie de hueco u orificio en los costados y pensaste que este detalle era simplemente un aspecto decorativo de fabricación.

esponjas
Este tipo de esponjas fue dise&ntilde;ado con esa forma por una raz&oacute;n muy interesante.&nbsp;

Este tipo de esponjas fue diseñado con esa forma por una razón muy interesante.

Hoy te cuento qué significa este diseño, por qué es superútil y cómo puedes aprovecharlo. Además, te comparto algunas recomendaciones para mantener la esponja impecable, segura y libre de microorganismos que pueden contaminar los alimentos.

La esponja de la cocina: el caldo de cultivo perfecto para los gérmenes

Dentro de la casa existen muchos objetos, superficies y ambientes propensos a la contaminación y al desarrollo de virus, bacterias, hongos y parásitos.

Muchos creen que el inodoro es el objeto más sucio y contaminado del hogar, pero esto no es del todo cierto.

La esponja de la cocina, junto con las rejillas y repasadores, suele estar en contacto con restos de alimentos, microorganismos, humedad, malos olores, suciedad y plagas pequeñas.

La esponja con la que lavas tu vajilla a diario alberga millones de bacterias como la E. coli o la Salmonella, patógenos que aparecen por la humedad y los restos de comida que facilitan su desarrollo.

lavar platos
Cambia y desinfecta tu esponja de cocina con frecuencia.&nbsp;

Cambia y desinfecta tu esponja de cocina con frecuencia.

Cuando usamos una esponja sucia para limpiar los platos, cubiertos, vasos y superficies de la cocina, generamos contaminación cruzada que puede provocar, en el peor de los casos, enfermedades de transmisión alimentaria.

¿Cuál es la forma correcta de desinfectar la esponja y cada cuánto deberías cambiarla? Bueno, esto depende de varias cosas, pero sobre todo del nivel de suciedad, de uso y del desgaste.

Para desinfectarla en profundidad, yo recomiendo dejarla en remojo en una mezcla de agua con un chorrito de lavandina en gel, durante un par de horas. En cuanto al cambio, lo ideal es renovar la esponja cada 15 días o antes y no esperar a que esté deshecha.

¿Por qué la esponja tiene un orificio al costado y qué significa?

Seguramente alguna vez compraste una esponja de cocina con bordes huecos. Este detalle tiene un fin muy específico y útil.

¿Qué significa? El borde hueco de la esponja es para lavar el borde de los platos de forma mucho más cómoda y efectiva.

esponja de cocina
Utiliza esta parte de la esponja para limpiar muy bien los bordes de los platos, fuentes y cubiertos.&nbsp;

Utiliza esta parte de la esponja para limpiar muy bien los bordes de los platos, fuentes y cubiertos.

Solo debes pasar esta parte de la esponja por el plato, rodeando todo el borde sin necesidad de doblar la esponja por la mitad ni alterar su forma.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar