Indemnizaciones, banco de horas y despidos: artículos de la reforma laboral que quedaron en suspenso

El fallo tiene alcance general: alcanza a todos los trabajadores y empleadores del país cuyas relaciones estén regidas por la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y normas complementarias.

Entre los puntos frenados figuran cambios clave en el régimen de indemnizaciones -como los límites a la antigüedad computable, la exclusión del aguinaldo de la base de cálculo y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral-. También quedaron en suspenso la ampliación de las facultades empresarias para modificar condiciones laborales y el artículo que consideraba a repartidores de plataformas como Pedidos Ya como “prestadores independientes”.