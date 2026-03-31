Cuál es el plural de "táper" según la RAE: ¿"Tápers" o "táperes"?

El uso de la palabra táper se generalizó en el mundo hispanohablante para referirse a los recipientes de plástico con tapa hermética utilizados para guardar comida, una adaptación del inglés Tupperware.

Sin embargo, su plural generó siempre dudas: ¿debemos decir tápers o táperes?

Táper es la adaptación castellana del anglicismo tupper. El plural es táperes.

De acuerdo con las normas del español, las palabras terminadas en -er forman el plural añadiendo -es, como ocurre con cráter → cráteres.

Siguiendo esta regla, la forma recomendada por la RAE es: táper → táperes.

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La RAE lo deja claro: cómo sería el plural de "táper"

Es decir, lo adecuado en textos formales sería escribir:

“Llevé dos táperes al trabajo.”

al trabajo.” “¿Dónde guardaste los táperes?”

Aunque la forma tápers es extremadamente común en el habla cotidiana probablemente porque suena más natural al español rioplatense y es más corta, la RAE no la considera la opción normativa.

No obstante, como ocurre con muchos extranjerismos adaptados, la forma no recomendada convive en el uso diario y difícilmente desaparezca.

Fuente: tn.com.ar