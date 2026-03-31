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Cuál es el plural correcto

Cuál es el plural de "táper" según la RAE: ¿"Tápers" o "táperes"?

La Real Academia Española ejerce el papel rector en la preservación y normativa del léxico común hispánico. Aclaró cuál es el correcto plurar de táper

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
¿Tápers o táperes?: la Real Academia Española confirmó cuál es plural de túper.

¿"Tápers" o "táperes"?: la Real Academia Española confirmó cuál es plural de "túper".

La Real Academia Española (RAE) ejerce el papel rector en la preservación y normativa del léxico común hispánico. Aclaró cuál es el correcto plurar de táper.

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La Real Academia Española tiene una respuesta clara y, aunque sorprenda a muchos, no coincide con la forma que suele usarse en la calle.

Aunque la mayoría de las personas usa “tápers” de manera natural en el día a día, la RAE tiene una postura clara sobre cuál es el plural correcto de “táper” y sorprende a más de uno.

El uso de la palabra táper se generalizó en el mundo hispanohablante para referirse a los recipientes de plástico con tapa hermética utilizados para guardar comida, una adaptación del inglés Tupperware.

Sin embargo, su plural generó siempre dudas: ¿debemos decir tápers o táperes?

Táper es la adaptación castellana del anglicismo tupper. El plural es táperes.

De acuerdo con las normas del español, las palabras terminadas en -er forman el plural añadiendo -es, como ocurre con cráter → cráteres.

Siguiendo esta regla, la forma recomendada por la RAE es: táper → táperes.

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La RAE lo deja claro: cómo sería el plural de "táper"

Es decir, lo adecuado en textos formales sería escribir:

  • “Llevé dos táperes al trabajo.”
  • “¿Dónde guardaste los táperes?”

Aunque la forma tápers es extremadamente común en el habla cotidiana probablemente porque suena más natural al español rioplatense y es más corta, la RAE no la considera la opción normativa.

No obstante, como ocurre con muchos extranjerismos adaptados, la forma no recomendada convive en el uso diario y difícilmente desaparezca.

Fuente: tn.com.ar

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