Cuál es el plural de "táper" según la RAE: ¿"Tápers" o "táperes"?

La Real Academia Española (RAE) ejerce el papel rector en la preservación y normativa del léxico común hispánico. Aclaró cuál es el correcto plurar de táper.
La Real Academia Española tiene una respuesta clara y, aunque sorprenda a muchos, no coincide con la forma que suele usarse en la calle.
Aunque la mayoría de las personas usa “tápers” de manera natural en el día a día, la RAE tiene una postura clara sobre cuál es el plural correcto de “táper” y sorprende a más de uno.
El uso de la palabra táper se generalizó en el mundo hispanohablante para referirse a los recipientes de plástico con tapa hermética utilizados para guardar comida, una adaptación del inglés Tupperware.
Sin embargo, su plural generó siempre dudas: ¿debemos decir tápers o táperes?
Táper es la adaptación castellana del anglicismo tupper. El plural es táperes.
De acuerdo con las normas del español, las palabras terminadas en -er forman el plural añadiendo -es, como ocurre con cráter → cráteres.
Siguiendo esta regla, la forma recomendada por la RAE es: táper → táperes.
La RAE lo deja claro: cómo sería el plural de "táper"
Es decir, lo adecuado en textos formales sería escribir:
- “Llevé dos táperes al trabajo.”
- “¿Dónde guardaste los táperes?”
Aunque la forma tápers es extremadamente común en el habla cotidiana probablemente porque suena más natural al español rioplatense y es más corta, la RAE no la considera la opción normativa.
No obstante, como ocurre con muchos extranjerismos adaptados, la forma no recomendada convive en el uso diario y difícilmente desaparezca.
Fuente: tn.com.ar