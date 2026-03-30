"En seguida" o "enseguida": la RAE indicó cuál es la forma adecuada de escribirlo

Sin embargo, el Diccionario panhispánico de dudas confirma que la grafía mayoritaria y recomendada es "enseguida", escrita en una sola palabra, por ser la más natural en el español contemporáneo.

Aun así, la variante "en seguida" no es incorrecta. Se mantiene como una opción válida, aunque menos frecuente y, en algunos contextos, percibida como más formal o ligeramente anticuada.

De hecho, sigue apareciendo en medios y publicaciones de forma ocasional.

Tanto en seguida como enseguida son formas adecuadas, aunque se prefiere el uso de esta última.

Según la Ortografía de la lengua española, estas expresiones se usan con el significado de ‘inmediatamente a continuación’ o ‘en muy poco tiempo’ y, si bien se considera válida la grafía en dos palabras (en seguida), es preferible su escritura en una sola palabra (enseguida), puesto que, de acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas, es la más extendida en el uso.

Entonces son válidas las siguientes frases encontradas en los medios de comunicación: "Aunque abrió en una época complicada, enseguida se notó su apertura en las calles de la ciudad" y "En seguida se distinguió por actuar con decisión, audacia y rapidez ante las crisis".

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La RAE aconseja emplear la forma unida. Aunque la separada es válida, el uso contemporáneo prioriza la escritura conjunta para mayor precisión.

La recomendación para quienes desean escribir con precisión es sencilla: apostar por "enseguida" garantiza adecuación, actualidad y coherencia con el uso mayoritario del español.

La otra forma, aunque aceptada, queda relegada a contextos menos habituales.

En resumen, tanto "enseguida" como "en seguida" son correctas, pero la lengua, y la RAE, dejan claro que hay una preferida.

Fuente: fundeu.es