La RAE recomendó estos términos para referirse al extranjerismo "community manager"

Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) propone alternativas en español que pueden reemplazar este extranjerismo sin perder precisión, adaptándose al idioma y contexto.

De acuerdo con la RAE, “community manager” es un extranjerismo crudo, lo que significa que no fue adaptado ni fonética ni gráficamente al español.

Por ello, se sugiere emplear equivalentes en español que sean claros y comprensibles, preservando la riqueza lingüística de nuestro idioma.

El extranjerismo community manager puede sustituirse en español por gestor o responsable de redes sociales.

Sin embargo, no es raro encontrar en los medios de comunicación frases como "¿Qué es un Community Manager en 2025?", "El día a día con humor de un Community Manager" o "El Community Manager en la nueva era de la inteligencia artificial".

rae2

Para referirse a la persona responsable de gestionar las redes sociales de una marca, una empresa u otra entidad, se recomienda emplear las expresiones gestor/responsable/ administrador de comunidades o redes sociales , frente al anglicismo community manager.

Además, por tratarse de un cargo, se escribe siempre con minúscula inicial.

En cualquier caso, se recuerda que, si se opta por el término inglés, lo apropiado es escribirlo en cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas.

Fuente: infobae.com