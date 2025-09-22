Estudiantes le ganó a Defensa y llegará motivado al duro compromiso con Flamengo por la Libertadores

Así el “Pincha” alcanzó la tercera posición de la zona A, con 15 puntos, mientras que el elenco dirigido por Mariano Soso es octavo, en el último puesto de clasificación, con tres unidades menos.

El “Pincha” encontró el gol en el complemento con un gran desborde por izquierda del delantero Fabricio Pérez, que puso un centro atrás para el atacante Lucas Alario, empujado contra su propio arco por el defensor Rafael Delgado.

En la próxima fecha, la 10, el conjunto que dirige Eduardo Domínguez visitará a Newell’s Old Boys de Rosario, el próximo martes 30 de septiembre a partir de las 19 mientras que el Halcón de Varela recibirá a Boca Juniors, el sábado 27 a las 19.

Cuándo juega Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Tras vencer al Halcón, el Pincharrata recibirá a Flamengo, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Libertadores. El partido se jugará el próximo jueves a las 21.30 en La Plata y allí el elenco platense irá por la épica.

En el partido de ida, que se desarrolló el jueves 18 de septiembre pasado, el Fla se impuso por 2 a 1 en un partido polémico (fue expulsado Gonzalo Plata en el local, pero luego la Conmebol le retiró la sanción porque el juez falló en su decisión), por lo que Estudiantes debe ganar por dos goles para pasar a semifinales.