A lo 50 Sombras de Grey: el mendocino que gastó una fortuna para armar una "habitación roja"

El caso de este comprador particular rompió todos los moldes tradicionales del consumo en la provincia al presentarse con una meta fija: replicar de manera exacta la mítica habitación de juegos de Christian Grey en su propia vivienda.

50 sombras de grey 50 sombras de Grey fue una película que incrementó las compras en los sex shops mendocinos.

“Una vez, un cliente nos compró muebles de Kamasutra, un sillón tántrico y hasta una cruz para armar una 'habitación roja' completa en su departamento”, explicó Pérez con absoluta tranquilidad.

En un mercado donde el gasto promedio general ronda entre los $20.000 y $40.000, y los elementos importados de alta gama pueden alcanzar hasta los $200.000, un equipamiento de estas características representa un gasto enorme.

sex shop En el Sex Shop, las tecnologías de alta gama pueden superar los $200.000.

Lo que para muchos puede parecer una sorpresa, para los dueños de Zero Tabú es algo natural, tal y como explicó Pérez: “A estas alturas, ya nada nos parece raro. Conocemos todas las terminologías, desde el BDSM hasta el fisting, que para alguien de afuera puede ser chocante, pero para nosotros es parte del rubro".

La influencia de las series y películas en las ventas

Otro de los puntos que el dueño del sex shop dejó en claro en la entrevista es que el consumo de las parejas en la provincia está directamente ligado a los grandes fenómenos globales y a las nuevas tendencias de entretenimiento.

Al ser consultado sobre el impacto del cine y la televisión en las ventas del local, Francisco Pérez Godoy reconoció que la influencia es “muchísima” y marcó un ejemplo claro e importante.

“Sex and the City fue pionera al hacer famoso el vibrador y ayudar a desinhibir a las personas para que se animen a probar, mientras que 50 sombras de Grey hizo explotar la búsqueda de látigos y esposas, algo que todavía sigue vigente”, concluyó.